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quantilePrometheusHistogram

قُدِّم في: v25.10.0 تحسب الكوانتايل لمُدرَّج تكراري باستخدام الاستيفاء الخطي، مع مراعاة القيمة التراكمية والحدود العليا لكل حاوية في المُدرَّج التكراري. وللحصول على القيمة المُستوفاة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب بحسب قيم الحدود العليا المقابلة لكل حاوية. بعد ذلك، يُجرى استيفاء الكوانتايل بطريقة مماثلة للدالة histogram_quantile() في PromQL على مُدرَّج تكراري تقليدي، وذلك بإجراء استيفاء خطي باستخدام الحدين الأدنى والأعلى للحاوية التي يقع فيها موضع الكوانتايل. انظر أيضًا البنية
المعلمات
  • level — اختياري. مستوى الكوانتايل. عدد ثابت من النوع العشري بين 0 و1. نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند level=0.5 تحسب الدالة الوسيط. Float64
الوسيطات
  • bucket_upper_bound — الحدود العليا لفئات المُدرَّج التكراري. يجب أن يكون لأعلى فئة حد أعلى مقداره +Inf. Float*
  • cumulative_bucket_value — القيم التراكمية لفئات المُدرَّج التكراري. يجب أن تكون القيم متزايدة باطراد مع ازدياد الحد الأعلى للفئة. UInt* أو Float*
القيمة المُعادة تعيد قيمة الكوانتايل للمستوى المحدد. يطابق النوع العشري للنتيجة نوع bucket_upper_bound. Float32 أو Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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انظر أيضًا
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦