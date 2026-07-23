قُدِّم في: v25.10.0 تحسب الكوانتايل لمُدرَّج تكراري باستخدام الاستيفاء الخطي، مع مراعاة القيمة التراكمية والحدود العليا لكل حاوية في المُدرَّج التكراري. وللحصول على القيمة المُستوفاة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب بحسب قيم الحدود العليا المقابلة لكل حاوية. بعد ذلك، يُجرى استيفاء الكوانتايل بطريقة مماثلة للدالة histogram_quantile() في PromQL على مُدرَّج تكراري تقليدي، وذلك بإجراء استيفاء خطي باستخدام الحدين الأدنى والأعلى للحاوية التي يقع فيها موضع الكوانتايل. انظر أيضًا البنية
quantilePrometheusHistogram
المعلمات
quantilePrometheusHistogram(level)(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)
level— اختياري. مستوى الكوانتايل. عدد ثابت من النوع العشري بين 0 و1. نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية:
0.5. عند
level=0.5تحسب الدالة الوسيط.
Float64
bucket_upper_bound— الحدود العليا لفئات المُدرَّج التكراري. يجب أن يكون لأعلى فئة حد أعلى مقداره
+Inf.
Float*
cumulative_bucket_value— القيم التراكمية لفئات المُدرَّج التكراري. يجب أن تكون القيم متزايدة باطراد مع ازدياد الحد الأعلى للفئة.
UInt*أو
Float*
bucket_upper_bound.
Float32 أو
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT quantilePrometheusHistogram(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)
FROM VALUES('bucket_upper_bound Float64, cumulative_bucket_value UInt64', (0, 6), (0.5, 11), (1, 14), (inf, 19));
انظر أيضًا
Response
┌─quantilePrometheusHistogram(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)─┐
│ 0.35 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘