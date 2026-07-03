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exponentialTimeDecayedCount

أُضيفت في: v21.12.0 تعيد الاضمحلال الأسي التراكمي لسلسلة زمنية عند الفهرس الزمني t. البنية
المعلمات الوسائط القيمة المُعادة يعيد قيمة الاضمحلال الأسي التراكمي عند النقطة الزمنية المحددة. Float64 أمثلة استخدام دالة النافذة مع تمثيل مرئي
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦