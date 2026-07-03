أُضيف في: v1.1.0 يعيد مصفوفة تتضمن القيم الأكثر تكرارًا تقريبيًا وعدد مرات ظهور كل منها في العمود المحدد. تُرتَّب المصفوفة الناتجة ترتيبًا تنازليًا حسب التكرار التقريبي للقيم (وليس حسب القيم نفسها). بالإضافة إلى ذلك، يُؤخذ وزن القيمة في الحسبان. لا تضمن هذه الدالة نتيجةً مضمونة. في بعض الحالات، قد تحدث أخطاء وقد تُعيد قيمًا متكررة ليست هي الأكثر تكرارًا. راجع أيضًا الصياغة
approx_top_sum
المعلمات
approx_top_sum(N[, reserved])(column, weight)
N— عدد العناصر المطلوب إرجاعها. اختياري. القيمة الافتراضية: 10.
UInt64
reserved— اختياري. يحدّد عدد الخلايا المحجوزة للقيم. إذا كان
uniq(column) > reserved، فستكون نتيجة الدالة topK تقريبية. القيمة الافتراضية:
N * 3. القيمة القصوى لـ
N = 65536.
UInt64
column— اسم العمود المراد العثور فيه على القيم الأكثر تكرارًا.
String
weight— الوزن. تُحتسب كل قيمة
weightمرةً عند حساب التكرار.
UInt64
Array
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT approx_top_sum(2)(k, w)
FROM VALUES('k Char, w UInt64', ('y', 1), ('y', 1), ('x', 5), ('y', 1), ('z', 10));
انظر أيضًا
Response
┌─approx_top_sum(2)(k, w)─┐
│ [('z',10,0),('x',5,0)] │
└─────────────────────────┘