أُضيفت في: v1.1.0 تُرجِع آخر قيمة تمت مصادفتها في عمود. بشكل افتراضي، لا تُرجِع الدالة NULL أبدًا، أي إنها تتجاهل قيم NULL في عمود الإدخال. ومع ذلك، إذا استُخدمت الدالة مع المُعدِّل
anyLast
RESPECT NULLS، فإنها تُرجِع آخر قيمة تمت مصادفتها سواء كانت NULL أم لا.
الصيغة
الأسماء البديلة:
anyLast(column) [RESPECT NULLS]
last_value
الوسائط
column— اسم العمود.
Any
Any
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE tab(city Nullable(String)) ENGINE=Memory;
INSERT INTO tab (city) VALUES ('Amsterdam'), (NULL), ('New York'), ('Tokyo'), ('Valencia'), (NULL);
SELECT anyLast(city), anyLastRespectNulls(city) FROM tab;
Response
┌─anyLast(city)─┬─anyLastRespectNulls(city)─┐
│ Valencia │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────────┴───────────────────────────┘