أُضيفت في: v1.1.0

تُرجِع آخر قيمة تمت مصادفتها في عمود.

نظرًا إلى أن الاستعلام قد يُنفَّذ بترتيب غير محدد، فإن نتيجة هذه الدالة غير حتمية. إذا كنت بحاجة إلى نتيجة عشوائية ولكن حتمية، فاستخدم الدالتين min أو max

بشكل افتراضي، لا تُرجِع الدالة NULL أبدًا، أي إنها تتجاهل قيم NULL في عمود الإدخال. ومع ذلك، إذا استُخدمت الدالة مع المُعدِّل RESPECT NULLS ، فإنها تُرجِع آخر قيمة تمت مصادفتها سواء كانت NULL أم لا.

الصيغة

anyLast(column) [RESPECT NULLS]

الأسماء البديلة: last_value

الوسائط

column — اسم العمود. Any

القيمة المُعادة

تعيد آخر قيمة تم العثور عليها. Any

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query CREATE TABLE tab (city Nullable(String)) ENGINE = Memory; INSERT INTO tab (city) VALUES ( 'Amsterdam' ), ( NULL ), ( 'New York' ), ( 'Tokyo' ), ( 'Valencia' ), ( NULL ); SELECT anyLast(city), anyLastRespectNulls(city) FROM tab;