Skip to main content

anyLast

أُضيفت في: v1.1.0 تُرجِع آخر قيمة تمت مصادفتها في عمود.
نظرًا إلى أن الاستعلام قد يُنفَّذ بترتيب غير محدد، فإن نتيجة هذه الدالة غير حتمية. إذا كنت بحاجة إلى نتيجة عشوائية ولكن حتمية، فاستخدم الدالتين min أو max.
بشكل افتراضي، لا تُرجِع الدالة NULL أبدًا، أي إنها تتجاهل قيم NULL في عمود الإدخال. ومع ذلك، إذا استُخدمت الدالة مع المُعدِّل RESPECT NULLS، فإنها تُرجِع آخر قيمة تمت مصادفتها سواء كانت NULL أم لا. الصيغة
الأسماء البديلة: last_value الوسائط
  • column — اسم العمود. Any
القيمة المُعادة تعيد آخر قيمة تم العثور عليها. Any أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦