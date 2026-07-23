الأنواع المكافئة في ClickHouse وC موضحة أدناه:
إذا كنت بحاجة إلى حسابات دقيقة، وخاصةً إذا كنت تعمل مع بيانات مالية أو بيانات أعمال تتطلب دقة عالية، فمن الأفضل استخدام Decimal بدلًا من ذلك.قد تؤدي الأعداد ذات الفاصلة العائمة إلى نتائج غير دقيقة، كما هو موضح أدناه:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS float_vs_decimal
(
my_float Float64,
my_decimal Decimal64(3)
)
ENGINE=MergeTree
ORDER BY tuple();
# أنشئ 1 000 000 رقم عشوائي بمنزلتين عشريتين وخزّنها بصيغة float وبصيغة decimal
INSERT INTO float_vs_decimal SELECT round(randCanonical(), 3) AS res, res FROM system.numbers LIMIT 1000000;
SELECT sum(my_float), sum(my_decimal) FROM float_vs_decimal;
┌──────sum(my_float)─┬─sum(my_decimal)─┐
│ 499693.60500000004 │ 499693.605 │
└────────────────────┴─────────────────┘
SELECT sumKahan(my_float), sumKahan(my_decimal) FROM float_vs_decimal;
┌─sumKahan(my_float)─┬─sumKahan(my_decimal)─┐
│ 499693.605 │ 499693.605 │
└────────────────────┴──────────────────────┘
Float32—
float.
Float64—
double.
Float32—
FLOAT,
REAL,
SINGLE.
Float64—
DOUBLE,
DOUBLE PRECISION.
FLOAT(12) و
FLOAT(15, 22) و
DOUBLE(12) و
DOUBLE(4, 18))، لكن ClickHouse يتجاهلها.
استخدام الأعداد ذات الفاصلة العائمة
- قد تؤدي العمليات الحسابية على الأعداد ذات الفاصلة العائمة إلى حدوث خطأ في التقريب.
SELECT 1 - 0.9
┌───────minus(1, 0.9)─┐
│ 0.09999999999999998 │
└─────────────────────┘
- تعتمد نتيجة الحساب على طريقة إجرائه (نوع المعالج ومعمارية نظام الحاسوب).
- قد تؤدي حسابات الفاصلة العائمة إلى قيم مثل اللانهاية (
Inf) و”ليس عددًا” (
NaN). ينبغي أخذ ذلك في الاعتبار عند معالجة نتائج الحسابات.
- عند تحليل الأعداد ذات الفاصلة العائمة من النص، قد لا تكون النتيجة أقرب عدد يمكن للآلة تمثيله.
على عكس SQL القياسي، يدعم ClickHouse الفئات التالية من الأعداد ذات الفاصلة العائمة:
NaN و Inf
Inf– ما لا نهاية.
SELECT 0.5 / 0
┌─divide(0.5, 0)─┐
│ inf │
└────────────────┘
-Inf— سالب ما لا نهاية.
SELECT -0.5 / 0
┌─divide(-0.5, 0)─┐
│ -inf │
└─────────────────┘
NaN— ليس عددًا.
راجع قواعد فرز
SELECT 0 / 0
┌─divide(0, 0)─┐
│ nan │
└──────────────┘
NaN في قسم عبارة ORDER BY.
يعرّف معيار IEEE 754 القيمة
قيم NaN في دلالات المجموعات
NaN بحيث تُرجع المقارنة القياسية
NaN = NaN القيمة
false.
ويتبع ClickHouse هذه القاعدة مع العامل
=.
لكن
NaN ليست قيمة واحدة؛ بل تمثل أي نمط بتات يكون فيه الأسّ مكوّنًا بالكامل من الواحدات وتكون
المانتيسا غير صفرية. ويمكن أن تنتج العمليات المختلفة ومعماريات CPU المختلفة قيم
NaN
ببتات إشارة مختلفة أو بحمولات مختلفة للمانتيسا. على سبيل المثال:
- تنتج
0./0.قيمة
NaNيكون بت الإشارة فيها 1 على معظم منصات x86.
- تنتج القيمة الحرفية
nanقيمة
NaNيكون بت الإشارة فيها 0.
- بعد PR #98230، يُرجع مسار AArch64 NEON لـ
logقيمة
NaNيختلف فيها بت الإشارة عن
logالقياسي في glibc عند المُدخلات السالبة.
NaN إلى
حاويات مختلفة وتُعامَل على أنها قيم مميزة في العمليات ذات دلالات المجموعات، بما في ذلك
DISTINCT و
GROUP BY و
uniqExact و
countDistinct وequi-
JOIN على مفتاح
Float:
يتوافق هذا مع IEEE 754 (فكل قيمة
SELECT countDistinct(arrayJoin([0./0., nan, log(-1.)]));
-- May return 2 or 3 depending on architecture and build, even though all three inputs are NaN.
NaN لا تساوي أي قيمة أخرى، بما في ذلك نفسها)
لكن ذلك قد يكون مفاجئًا. إذا كنت بحاجة إلى أن تتعامل العمليات ذات دلالات المجموعات مع جميع قيم
NaN على أنها متساوية،
فوحِّد تمثيلها القياسي في الاستعلام:
ينطبق النهج نفسه على مفاتيح
-- Replace every NaN with a single canonical NaN value
SELECT countDistinct(if(isNaN(x), CAST('nan' AS Float64), x))
FROM (SELECT arrayJoin([0./0., nan, log(-1.)]) AS x);
-- Returns 1.
-- Or exclude NaN values from the set entirely
SELECT countDistinct(if(isNaN(x), NULL, x))
FROM (SELECT arrayJoin([0./0., nan, log(-1.)]) AS x);
-- Returns 0.
DISTINCT و
GROUP BY و
JOIN.
BFloat16
BFloat16 هو نوع بيانات بفاصلة عائمة بعرض 16 بت، يتضمن أسًّا بعرض 8 بت، وإشارة، ومانتيسا بعرض 7 بت.
وهو مفيد لتطبيقات التعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي.
يدعم ClickHouse التحويل بين
Float32 و
BFloat16،
ويمكن تنفيذ ذلك باستخدام الدالتين
toFloat32() أو
toBFloat16.
معظم العمليات الأخرى غير مدعومة.