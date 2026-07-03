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covarPopMatrix

أُضيف في: v23.2.0 يُرجع مصفوفة التغاير السكاني لـ N من المتغيرات. البنية
الوسيطات القيمة المُعادة ترجع مصفوفة التغاير السكاني. Array(Array(Float64)) أمثلة حساب مصفوفة التغاير السكاني الأساسي
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦