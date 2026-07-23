طُرحت في: v1.1.0 تحسب quantile تقريبية لتسلسل من البيانات الرقمية. تستخدم هذه الدالة أخذ العينات بالخزان مع خزان يصل حجمه إلى 8192 وخوارزمية أخذ عينات حتمية. النتيجة حتمية. للحصول على quantile دقيقة، استخدم الدالة
quantileDeterministic
quantileExact.
عند استخدام عدة دوال
quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه).
في هذه الحالة، استخدم الدالة
quantiles.
البنية
الأسماء البديلة:
quantileDeterministic(level)(expr, determinator)
medianDeterministic
المعلمات
level— اختياري. مستوى الـ quantile. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند
level=0.5تحسب الدالة الوسيط.
Float*
expr— تعبير على قيم العمود يُنتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTime.
(U)Int*أو
Int128أو
UInt128أو
Int256أو
UInt256أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
determinator— رقم يُستخدَم الـ hash الخاص به بدلًا من مولّد الأرقام العشوائية في خوارزمية reservoir sampling لجعل نتيجة الـ sampling حتمية. يمكنك استخدام أي رقم موجب حتمي كمحدِّد، مثل معرّف مستخدم أو معرّف حدث. إذا تكررت قيمة المحدِّد نفسها كثيرًا جدًا، فلن تعمل الدالة بشكل صحيح.
UInt*
Float64 أو
Date أو
DateTime
أمثلة
حساب quantile حتمية
Query
CREATE TABLE t (val UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1), (1), (2), (3);
SELECT quantileDeterministic(val, 1) FROM t;
راجع أيضًا
Response
┌─quantileDeterministic(val, 1)─┐
│ 1.5 │
└───────────────────────────────┘