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maxIntersections

أُضيفت في: v20.1.0 دالة تجميع تحسب الحد الأقصى لعدد الفواصل الزمنية التي تتقاطع معًا ضمن مجموعة من الفواصل الزمنية (إذا كانت جميع الفواصل الزمنية تتقاطع مرة واحدة على الأقل). الصيغة
المعاملات
  • start_column — عمود رقمي يمثّل بداية كل فاصل زمني. إذا كانت قيمة start_column هي NULL أو 0، فسيتم تجاهل هذا الفاصل الزمني. (U)Int* أو Float*
  • end_column — عمود رقمي يمثّل نهاية كل فاصل زمني. إذا كانت قيمة end_column هي NULL أو 0، فسيتم تجاهل هذا الفاصل الزمني. (U)Int* أو Float*
القيمة المُعادة يعيد الحد الأقصى لعدد الفواصل الزمنية المتداخلة. UInt64 أمثلة حساب الحد الأقصى لعدد التداخلات
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦