Skip to main content

quantilesExact

أُضيفت في: v1.1.0 تحسب هذه الدالة بدقة عدة كوانتايلات لتسلسل بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه. تعادل هذه الدالة quantileExact، لكنها تتيح حساب عدة مستويات من الكوانتايل في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكوانتايل الفردية. للحصول على قيم دقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب جزئيًا. لذلك، تستهلك الدالة ذاكرة بمقدار O(n)، حيث إن n هو عدد القيم المُمرَّرة. الصيغة
المعلمات
  • level — مستويات الكوانتايل. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. Float*
الوسائط القيمة المُعادة مصفوفة من الكوانتايلات للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُددت به هذه المستويات. بالنسبة إلى أنواع البيانات الرقمية، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. Array((U)Int*) أو Array(Int128) أو Array(UInt128) أو Array(Int256) أو Array(UInt256) أو Array(Float*) أو Array(Decimal*) أو Array(Date) أو Array(DateTime) أو Array(DateTime64) أمثلة حساب عدة كوانتايلات دقيقة
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦