أُضيفت في: v1.1.0 تحسب هذه الدالة بدقة عدة كوانتايلات لتسلسل بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه. تعادل هذه الدالة
quantilesExact
quantileExact، لكنها تتيح حساب عدة مستويات من الكوانتايل في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكوانتايل الفردية.
للحصول على قيم دقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب جزئيًا. لذلك، تستهلك الدالة ذاكرة بمقدار
O(n)، حيث إن
n هو عدد القيم المُمرَّرة.
الصيغة
المعلمات
quantilesExact(level1, level2, ...)(expr)
level— مستويات الكوانتايل. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير يعتمد على قيم العمود وينتج أنواع بيانات رقمية، أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Int128أو
UInt128أو
Int256أو
UInt256أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
Array((U)Int*) أو
Array(Int128) أو
Array(UInt128) أو
Array(Int256) أو
Array(UInt256) أو
Array(Float*) أو
Array(Decimal*) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime) أو
Array(DateTime64)
أمثلة
حساب عدة كوانتايلات دقيقة
Query
SELECT quantilesExact(0.25, 0.5, 0.75)(number) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesExact(0.25, 0.5, 0.75)(number)─┐
│ [2,5,7] │
└─────────────────────────────────────────┘