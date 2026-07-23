يحسب بدقة عدة كوانتايلات لتسلسل بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في آنٍ واحد.

أُضيفت في: v1.1.0

تحسب هذه الدالة بدقة عدة كوانتايلات لتسلسل بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه.

تعادل هذه الدالة quantileExact ، لكنها تتيح حساب عدة مستويات من الكوانتايل في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكوانتايل الفردية.

للحصول على قيم دقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب جزئيًا. لذلك، تستهلك الدالة ذاكرة بمقدار O(n) ، حيث إن n هو عدد القيم المُمرَّرة.

الصيغة

quantilesExact(level1, level2, ...)(expr)

المعلمات

level — مستويات الكوانتايل. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99] . Float*

الوسائط

expr — تعبير يعتمد على قيم العمود وينتج أنواع بيانات رقمية، أو Date أو DateTime أو DateTime64 . (U)Int* أو Int128 أو UInt128 أو Int256 أو UInt256 أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64

القيمة المُعادة

مصفوفة من الكوانتايلات للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُددت به هذه المستويات. بالنسبة إلى أنواع البيانات الرقمية، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. Array((U)Int*) أو Array(Int128) أو Array(UInt128) أو Array(Int256) أو Array(UInt256) أو Array(Float*) أو Array(Decimal*) أو Array(Date) أو Array(DateTime) أو Array(DateTime64)

أمثلة

حساب عدة كوانتايلات دقيقة

Query SELECT quantilesExact( 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 )( number ) FROM numbers( 10 )