قُدِّمت في: v1.1.0 تعيد مصفوفة تحتوي على القيم الأكثر تكرارًا على نحو تقريبي في العمود المحدد. وتُرتَّب المصفوفة الناتجة ترتيبًا تنازليًا حسب التكرار التقريبي للقيم (وليس حسب القيم نفسها). تُطبّق خوارزمية Filtered Space-Saving لتحليل TopK، استنادًا إلى خوارزمية reduce-and-combine من Parallel Space Saving. لا توفّر هذه الدالة نتيجة مضمونة. وفي بعض الحالات، قد تحدث أخطاء وقد تُعيد قيمًا متكررة ليست هي الأكثر تكرارًا. انظر أيضًا الصيغة
topK
المعلمات
topK(N)(column)
topK(N, load_factor)(column)
topK(N, load_factor, 'counts')(column)
N— عدد العناصر المطلوب إرجاعها. القيمة الافتراضية: 10. الحد الأقصى للقيمة
N = 65536.
UInt64
load_factor— اختياري. يحدد عدد الخلايا المحجوزة للقيم. إذا كانت
uniq(column) > N * load_factor، فستكون نتيجة الدالة
topKتقريبية. القيمة الافتراضية: 3.
UInt64
counts— اختياري. يحدد ما إذا كان يجب أن تتضمن النتيجة عددًا تقريبيًا وقيمة الخطأ.
Bool
column— اسم العمود المطلوب العثور على أكثر القيم تكرارًا فيه.
String
Array
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT topK(3)(AirlineID) AS res
FROM ontime;
انظر أيضًا
Response
┌─res─────────────────┐
│ [19393,19790,19805] │
└─────────────────────┘