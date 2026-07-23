أُضيفت في: v24.10.0 تحسب كمّ لتسلسل بيانات رقمية باستخدام الاستيفاء الخطي، مع مراعاة وزن كل عنصر. للحصول على القيمة المستوفاة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في Array، ثم تُرتَّب وفقًا لأوزانها المقابلة. بعد ذلك، يُجرى استيفاء الكمّ باستخدام weighted percentile method من خلال بناء توزيع تراكمي استنادًا إلى الأوزان، ثم يُجرى استيفاء خطي باستخدام الأوزان والقيم لحساب الكمّات. عند استخدام عدة دوال
quantileExactWeightedInterpolated
quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه).
في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles.
نوصي بشدة باستخدام
quantileExactWeightedInterpolated بدلًا من
quantileInterpolatedWeighted لأن
quantileExactWeightedInterpolated أدق من
quantileInterpolatedWeighted.
راجع المثال أدناه لمزيد من التفاصيل.
الصياغة
الأسماء المستعارة:
quantileExactWeightedInterpolated(level)(expr, weight)
medianExactWeightedInterpolated
المعلمات
level— اختياري. مستوى الكمّ. عدد ثابت ذو فاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند
level=0.5تحسب الدالة الوسيط.
Float*
expr— تعبير على قيم العمود يُنتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Int128أو
UInt128أو
Int256أو
UInt256أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
weight— عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. الوزن هو عدد مرات تكرار القيمة.
UInt*
Float64، بينما تحتفظ وسائط
Decimal و
Date و
DateTime و
DateTime64 بتنسيق الإدخال الخاص بها.
Float64 أو
Decimal* أو
Date أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
حساب كمّ دقيق موزون مع الاستيفاء
Query
SELECT quantileExactWeightedInterpolated(n, val) FROM t;
يُفضَّل استخدام quantileExactWeightedInterpolated بدلًا من quantileInterpolatedWeighted
Response
┌─quantileExactWeightedInterpolated(n, val)─┐
│ 1.5 │
└───────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
quantileExactWeightedInterpolated(0.99)(number, 1),
quantile(0.99)(number),
quantileInterpolatedWeighted(0.99)(number, 1)
FROM numbers(9)
راجع أيضًا
Response
┌─quantileExactWeightedInterpolated(0.99)(number, 1)─┬─quantile(0.99)(number)─┬─quantileInterpolatedWeighted(0.99)(number, 1)─┐
│ 7.92 │ 7.92 │ 8 │
└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘