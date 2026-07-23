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quantileExactWeightedInterpolated

أُضيفت في: v24.10.0 تحسب كمّ لتسلسل بيانات رقمية باستخدام الاستيفاء الخطي، مع مراعاة وزن كل عنصر. للحصول على القيمة المستوفاة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في Array، ثم تُرتَّب وفقًا لأوزانها المقابلة. بعد ذلك، يُجرى استيفاء الكمّ باستخدام weighted percentile method من خلال بناء توزيع تراكمي استنادًا إلى الأوزان، ثم يُجرى استيفاء خطي باستخدام الأوزان والقيم لحساب الكمّات. عند استخدام عدة دوال quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles. نوصي بشدة باستخدام quantileExactWeightedInterpolated بدلًا من quantileInterpolatedWeighted لأن quantileExactWeightedInterpolated أدق من quantileInterpolatedWeighted. راجع المثال أدناه لمزيد من التفاصيل. الصياغة
الأسماء المستعارة: medianExactWeightedInterpolated المعلمات
  • level — اختياري. مستوى الكمّ. عدد ثابت ذو فاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق [0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند level=0.5 تحسب الدالة الوسيط. Float*
الوسائط
  • expr — تعبير على قيم العمود يُنتج أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime أو DateTime64. (U)Int* أو Int128 أو UInt128 أو Int256 أو UInt256 أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64
  • weight — عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. الوزن هو عدد مرات تكرار القيمة. UInt*
القيمة المعادة الكمّ عند المستوى المحدد. تُنتج الوسائط الرقمية Float64، بينما تحتفظ وسائط Decimal وDate وDateTime وDateTime64 بتنسيق الإدخال الخاص بها. Float64 أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64 أمثلة حساب كمّ دقيق موزون مع الاستيفاء
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يُفضَّل استخدام quantileExactWeightedInterpolated بدلًا من quantileInterpolatedWeighted
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦