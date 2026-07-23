أُضيف في: v23.1.0 يحسب الكمّ لتسلسل من البيانات الرقمية باستخدام الاستيفاء الخطي، مع مراعاة وزن كل عنصر. للحصول على القيمة المستوفاة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب وفقًا لأوزانها المقابلة. بعد ذلك، يُجرى استيفاء الكمّ باستخدام طريقة المئين الموزون من خلال بناء توزيع تراكمي استنادًا إلى الأوزان، ثم يُطبَّق استيفاء خطي باستخدام الأوزان والقيم لحساب الكمّات. عند استخدام عدة دوال
quantileInterpolatedWeighted
quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به).
في هذه الحالة، استخدم الدالة
quantiles.
البنية
الأسماء البديلة:
quantileInterpolatedWeighted(level)(expr, weight)
medianInterpolatedWeighted
المعلمات
level— اختياري. مستوى الكمّ. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند
level=0.5تحسب الدالة الوسيط.
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية، أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Int128أو
UInt128أو
Int256أو
UInt256أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
weight— عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. الوزن هو عدد مرات تكرار القيمة.
UInt*
(U)Int* أو
Int128 أو
UInt128 أو
Int256 أو
UInt256 أو
Float* أو
Decimal* أو
Date أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
حساب الكمّ الموزون بالاستيفاء
Query
CREATE TABLE t (
n Int32,
val Int32
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (0, 3), (1, 2), (2, 1), (5, 4);
SELECT quantileInterpolatedWeighted(n, val) FROM t;
انظر أيضًا
Response
┌─quantileInterpolatedWeighted(n, val)─┐
│ 1 │
└──────────────────────────────────────┘