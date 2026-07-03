topKWeighted

يعيد مصفوفة بالقيم الأكثر تكرارًا على نحو تقريبي في العمود المحدد. تُرتَّب المصفوفة الناتجة ترتيبًا تنازليًا حسب التكرار التقريبي للقيم (وليس حسب القيم نفسها). بالإضافة إلى ذلك، يُؤخَذ وزن القيمة في الحسبان.