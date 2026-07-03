أُضيفت في: v1.1.0 تحسب العدد التقريبي للقيم المختلفة للوسيطة. تستخدم هذه الدالة خوارزمية تكيفية لأخذ العينات. وبالنسبة إلى حالة الحساب، تستخدم الدالة عيّنة من قيم hash للعناصر حتى 65536. تتميز هذه الخوارزمية بدقة وكفاءة عاليتين جدًا على CPU. وعندما يحتوي الاستعلام على عدة دوال من هذا النوع، يكون استخدام uniq قريبًا جدًا في السرعة من استخدام الدوال التجميعية الأخرى.
uniq
الصياغة
تفاصيل التنفيذ
تفاصيل التنفيذ
تحسب هذه الدالة قيمة hash لجميع parameters في التجميع، ثم تستخدمها في الحسابات. وهي تستخدم خوارزمية تكيفية لأخذ العينات. وبالنسبة إلى حالة الحساب، تستخدم الدالة عيّنة من قيم hash للعناصر حتى 65536. تتميز هذه الخوارزمية بدقة وكفاءة عاليتين جدًا على CPU. وعندما يحتوي الاستعلام على عدة دوال من هذا النوع، يكون استخدام
uniq قريبًا جدًا في السرعة من استخدام الدوال التجميعية الأخرى.
الوسائط
uniq(x[, ...])
x— تأخذ الدالة عددًا متغيرًا من المعاملات.
Tuple(T)أو
Array(T)أو
Dateأو
DateTimeأو
Stringأو
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal
UInt64
أمثلة
مثال للاستخدام
Query
CREATE TABLE example_table (
id UInt32,
category String,
value Float64
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO example_table VALUES
(1, 'A', 10.5),
(2, 'B', 20.3),
(3, 'A', 15.7),
(4, 'C', 8.9),
(5, 'B', 12.1),
(6, 'A', 18.4);
SELECT uniq(category) as unique_categories
FROM example_table;
عدة وسائط
Response
┌─unique_categories─┐
│ 3 │
└───────────────────┘
Query
SELECT uniq(category, value) as unique_combinations
FROM example_table;
انظر أيضًا
Response
┌─unique_combinations─┐
│ 6 │
└─────────────────────┘