أُضيفت في: v1.1.0

تحسب العدد التقريبي للقيم المختلفة للوسيطة.

تستخدم هذه الدالة خوارزمية تكيفية لأخذ العينات. وبالنسبة إلى حالة الحساب، تستخدم الدالة عيّنة من قيم hash للعناصر حتى 65536. تتميز هذه الخوارزمية بدقة وكفاءة عاليتين جدًا على CPU. وعندما يحتوي الاستعلام على عدة دوال من هذا النوع، يكون استخدام uniq قريبًا جدًا في السرعة من استخدام الدوال التجميعية الأخرى.

تفاصيل التنفيذ