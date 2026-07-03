يحسب أكبر قيمة في المصفوفة value وفقًا للمفاتيح المحددة في المصفوفة key .

أُضيف في: v20.5.0

يحسب القيمة القصوى في مصفوفة value استنادًا إلى المفاتيح المحددة في مصفوفة key .

إن تمرير Tuple من المفاتيح ومصفوفات القيم مماثل تمامًا لتمرير مصفوفة من المفاتيح ومصفوفة من القيم.

يجب أن يتطابق عدد العناصر في key و value في كل صف يُحتسب ضمن الإجمالي.

الصياغة

maxMappedArrays( key , value ) maxMappedArrays(Tuple( key , value ))

الوسيطات

key — مصفوفة من المفاتيح. Array(T)

— مصفوفة من المفاتيح. value — مصفوفة من القيم. Array(T)

القيمة المعادة

تعيد زوجًا من مصفوفتين: المفاتيح بترتيب مرتب، والقيم المحسوبة للمفاتيح المقابلة. Tuple(Array(T), Array(T))

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT maxMappedArrays(a, b) FROM VALUES ( 'a Array(Char), b Array(Int64)' , (['x', 'y'], [2, 2]), (['y', 'z'], [3, 1]));