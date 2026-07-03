أُضيف في: v20.5.0 يحسب القيمة القصوى في مصفوفة
maxMappedArrays
value استنادًا إلى المفاتيح المحددة في مصفوفة
key.
الصياغة
- إن تمرير Tuple من المفاتيح ومصفوفات القيم مماثل تمامًا لتمرير مصفوفة من المفاتيح ومصفوفة من القيم.
- يجب أن يتطابق عدد العناصر في
keyو
valueفي كل صف يُحتسب ضمن الإجمالي.
الوسيطات القيمة المعادة تعيد زوجًا من مصفوفتين: المفاتيح بترتيب مرتب، والقيم المحسوبة للمفاتيح المقابلة.
maxMappedArrays(key, value)
maxMappedArrays(Tuple(key, value))
Tuple(Array(T), Array(T))
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT maxMappedArrays(a, b)
FROM VALUES('a Array(Char), b Array(Int64)', (['x', 'y'], [2, 2]), (['y', 'z'], [3, 1]));
Response
┌─maxMappedArrays(a, b)───┐
│ (['x','y','z'],[2,3,1]) │
└─────────────────────────┘