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maxMappedArrays

أُضيف في: v20.5.0 يحسب القيمة القصوى في مصفوفة value استنادًا إلى المفاتيح المحددة في مصفوفة key.
  • إن تمرير Tuple من المفاتيح ومصفوفات القيم مماثل تمامًا لتمرير مصفوفة من المفاتيح ومصفوفة من القيم.
  • يجب أن يتطابق عدد العناصر في key وvalue في كل صف يُحتسب ضمن الإجمالي.
الصياغة
الوسيطات
  • key — مصفوفة من المفاتيح. Array(T)
  • value — مصفوفة من القيم. Array(T)
القيمة المعادة تعيد زوجًا من مصفوفتين: المفاتيح بترتيب مرتب، والقيم المحسوبة للمفاتيح المقابلة. Tuple(Array(T), Array(T)) أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦