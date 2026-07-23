stochasticLinearRegression

تُنفِّذ هذه الدالة الانحدار الخطي العشوائي. وتدعم معلمات مخصّصة لمعدل التعلُّم، ومعامل الانتظام L2، وحجم الدفعة المصغّرة، كما توفّر عدة طرق لتحديث الأوزان (Adam وSGD بسيط وMomentum وNesterov.)

أُضيفت في: v20.1.0

تُنفِّذ هذه الدالة الانحدار الخطي العشوائي. وتدعم معلمات مخصّصة لما يلي:

معدل التعلّم

معامل الانتظام L2

حجم الدفعة المصغّرة

كما توفّر عدة طرائق لتحديث الأوزان:

Adam (المستخدم افتراضيًا)

SGD بسيط

Momentum

Nesterov

الاستخدام

تُستخدم هذه الدالة على خطوتين: ملاءمة النموذج والتنبؤ ببيانات جديدة.

الملاءمة

لإجراء الملاءمة، يمكن استخدام استعلام مثل هذا:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS train_data ( target Float64, x1 Float64, x2 Float64 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO train_data VALUES ( 1 , 1 , 0 ), ( 2 , 2 , 0 ), ( 3 , 3 , 0 ), ( 4 , 4 , 0 ), ( 5 , 5 , 0 ), ( 6 , 6 , 0 ); CREATE TABLE your_model ENGINE = Memory AS SELECT stochasticLinearRegressionState( 0 . 1 , 0 . 0 , 5 , 'SGD' )( target , x1, x2) AS state FROM train_data;

هنا، نحتاج أيضًا إلى إدراج البيانات في الجدول train_data . عدد المَعلمات ليس ثابتًا؛ إذ يعتمد فقط على عدد الوسائط المُمرَّرة إلى linearRegressionState . ويجب أن تكون جميعها قيمًا رقمية. لاحظ أن العمود الذي يحتوي على القيمة المستهدفة (التي نريد أن يتعلّم التنبؤ بها) يُدرَج باعتباره الوسيطة الأولى.

التنبؤ

بعد حفظ حالة في الجدول، يمكننا استخدامها عدة مرات للتنبؤ، أو حتى دمجها مع حالات أخرى وإنشاء نماذج جديدة أفضل.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_data ( x1 Float64, x2 Float64 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO test_data VALUES ( 10 , 0 ), ( 20 , 0 ); WITH ( SELECT state FROM your_model) AS model SELECT evalMLMethod(model, x1, x2) FROM test_data

سيُرجع الاستعلام عمودًا من القيم المتوقعة. لاحظ أن الوسيط الأول في evalMLMethod هو كائن AggregateFunctionState ، تليه أعمدة السمات.

test_data هو جدول مثل train_data ، لكنه قد لا يحتوي على القيمة المستهدفة.

ملاحظات

لدمج نموذجين، يمكن للمستخدم إنشاء استعلام مثل هذا:

SELECT state1 + state2 FROM your_models

حيث يحتوي جدول your_models على كلا النموذجين. سيُرجع هذا الاستعلام كائن AggregateFunctionState جديدًا.

يمكنك جلب أوزان النموذج المُنشأ لاستخدامها لأغراضك الخاصة من دون حفظ النموذج إذا لم يُستخدم المركِّب -State .

SELECT stochasticLinearRegression( 0 . 01 )( target , x1, x2) FROM train_data

سيُدرِّب استعلام كهذا النموذج ويُرجع أوزانه: القيم الأولى هي الأوزان التي تقابل معاملات النموذج، أما الأخيرة فهي الانحياز. لذا، في المثال أعلاه، سيُرجع الاستعلام عمودًا يحتوي على 3 قيم.

البنية

stochasticLinearRegression([learning_rate, l2_regularization_coef, mini_batch_size, method])( target , x1, x2, ...)

الوسيطات

learning_rate — المعامل المرتبط بطول الخطوة عند تنفيذ خطوة من الانحدار المتدرج. قد يؤدي معدّل تعلّم كبير جدًا إلى أوزان لا نهائية للنموذج. القيمة الافتراضية هي 0.00001 . Float64

— المعامل المرتبط بطول الخطوة عند تنفيذ خطوة من الانحدار المتدرج. قد يؤدي معدّل تعلّم كبير جدًا إلى أوزان لا نهائية للنموذج. القيمة الافتراضية هي . l2_regularization_coef — معامل الانتظام L2، وقد يساعد في منع فرط التكيّف. القيمة الافتراضية هي 0.1 . Float64

— معامل الانتظام L2، وقد يساعد في منع فرط التكيّف. القيمة الافتراضية هي . mini_batch_size — يحدّد عدد العناصر التي تُحسب تدرجاتها وتُجمع لتنفيذ خطوة واحدة من الانحدار المتدرج. يستخدم الانحدار العشوائي البحت عنصرًا واحدًا، لكن استخدام دفعات صغيرة (حوالي 10 عناصر) يجعل خطوات التدرج أكثر استقرارًا. القيمة الافتراضية هي 15 . UInt64

— يحدّد عدد العناصر التي تُحسب تدرجاتها وتُجمع لتنفيذ خطوة واحدة من الانحدار المتدرج. يستخدم الانحدار العشوائي البحت عنصرًا واحدًا، لكن استخدام دفعات صغيرة (حوالي 10 عناصر) يجعل خطوات التدرج أكثر استقرارًا. القيمة الافتراضية هي . method — طريقة تحديث الأوزان: Adam (افتراضيًا)، SGD ، Momentum ، Nesterov . يتطلب Momentum و Nesterov قدرًا أكبر قليلًا من العمليات الحسابية والذاكرة، لكنهما مفيدان من حيث سرعة التقارب واستقرار أساليب الانحدار المتدرج العشوائي. const String

— طريقة تحديث الأوزان: (افتراضيًا)، ، ، . يتطلب و قدرًا أكبر قليلًا من العمليات الحسابية والذاكرة، لكنهما مفيدان من حيث سرعة التقارب واستقرار أساليب الانحدار المتدرج العشوائي. target — القيمة المستهدفة (المتغير التابع) المطلوب تعلّم التنبؤ بها. يجب أن تكون رقمية. Float*

— القيمة المستهدفة (المتغير التابع) المطلوب تعلّم التنبؤ بها. يجب أن تكون رقمية. x1, x2, ... — قيم السمات (المتغيرات المستقلة). يجب أن تكون جميعها رقمية. Float*

القيمة المعادة

evalMLMethod لإجراء التنبؤات. يعيد أوزان نموذج الانحدار الخطي المدرَّب. تمثل القيم الأولى معاملات النموذج، أما الأخيرة فهي الانحياز. استخدملإجراء التنبؤات. Array(Float64)

أمثلة

تدريب نموذج

Query CREATE TABLE train_data ( target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO train_data VALUES ( 1 , 1 , 0 ), ( 2 , 2 , 0 ), ( 3 , 3 , 0 ), ( 4 , 4 , 0 ), ( 5 , 5 , 0 ), ( 6 , 6 , 0 ); CREATE TABLE your_model ENGINE = Memory AS SELECT stochasticLinearRegressionState( 0 . 1 , 0 . 0 , 5 , 'SGD' )( target , x1, x2) AS state FROM train_data; SELECT count () FROM your_model

Response 1

إجراء التنبؤات

Query CREATE TABLE train_data ( target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO train_data VALUES ( 1 , 1 , 0 ), ( 2 , 2 , 0 ), ( 3 , 3 , 0 ), ( 4 , 4 , 0 ), ( 5 , 5 , 0 ), ( 6 , 6 , 0 ); CREATE TABLE your_model ENGINE = Memory AS SELECT stochasticLinearRegressionState( 0 . 1 , 0 . 0 , 5 , 'SGD' )( target , x1, x2) AS state FROM train_data; CREATE TABLE test_data (x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO test_data VALUES ( 10 , 0 ), ( 20 , 0 ); WITH ( SELECT state FROM your_model) AS model SELECT evalMLMethod(model, x1, x2) > 0 FROM test_data

Response 1 1

الحصول على أوزان النموذج

Query CREATE TABLE train_data ( target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO train_data VALUES ( 1 , 1 , 0 ), ( 2 , 2 , 0 ), ( 3 , 3 , 0 ), ( 4 , 4 , 0 ), ( 5 , 5 , 0 ), ( 6 , 6 , 0 ); SELECT length (stochasticLinearRegression( 0 . 01 )( target , x1, x2)) FROM train_data

Response 3

انظر أيضًا