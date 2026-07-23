أُضيفت في: v20.1.0 تُنفِّذ هذه الدالة الانحدار الخطي العشوائي. وتدعم معلمات مخصّصة لما يلي:
stochasticLinearRegression
- معدل التعلّم
- معامل الانتظام L2
- حجم الدفعة المصغّرة
- Adam (المستخدم افتراضيًا)
- SGD بسيط
- Momentum
- Nesterov
- الملاءمة
هنا، نحتاج أيضًا إلى إدراج البيانات في الجدول
CREATE TABLE IF NOT EXISTS train_data
(
target Float64,
x1 Float64,
x2 Float64
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (1, 1, 0), (2, 2, 0), (3, 3, 0), (4, 4, 0), (5, 5, 0), (6, 6, 0);
CREATE TABLE your_model ENGINE = Memory AS SELECT
stochasticLinearRegressionState(0.1, 0.0, 5, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
train_data.
عدد المَعلمات ليس ثابتًا؛ إذ يعتمد فقط على عدد الوسائط المُمرَّرة إلى
linearRegressionState.
ويجب أن تكون جميعها قيمًا رقمية.
لاحظ أن العمود الذي يحتوي على القيمة المستهدفة (التي نريد أن يتعلّم التنبؤ بها) يُدرَج باعتباره الوسيطة الأولى.
- التنبؤ
سيُرجع الاستعلام عمودًا من القيم المتوقعة. لاحظ أن الوسيط الأول في
CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_data
(
x1 Float64,
x2 Float64
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (10, 0), (20, 0);
WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT
evalMLMethod(model, x1, x2) FROM test_data
evalMLMethod هو كائن
AggregateFunctionState، تليه أعمدة السمات.
test_data هو جدول مثل
train_data، لكنه قد لا يحتوي على القيمة المستهدفة.
ملاحظات
- لدمج نموذجين، يمكن للمستخدم إنشاء استعلام مثل هذا:
حيث يحتوي جدول
SELECT state1 + state2 FROM your_models
your_models على كلا النموذجين.
سيُرجع هذا الاستعلام كائن
AggregateFunctionState جديدًا.
- يمكنك جلب أوزان النموذج المُنشأ لاستخدامها لأغراضك الخاصة من دون حفظ النموذج إذا لم يُستخدم المركِّب
-State.
سيُدرِّب استعلام كهذا النموذج ويُرجع أوزانه: القيم الأولى هي الأوزان التي تقابل معاملات النموذج، أما الأخيرة فهي الانحياز. لذا، في المثال أعلاه، سيُرجع الاستعلام عمودًا يحتوي على 3 قيم. البنية
SELECT stochasticLinearRegression(0.01)(target, x1, x2)
FROM train_data
الوسيطات
stochasticLinearRegression([learning_rate, l2_regularization_coef, mini_batch_size, method])(target, x1, x2, ...)
learning_rate— المعامل المرتبط بطول الخطوة عند تنفيذ خطوة من الانحدار المتدرج. قد يؤدي معدّل تعلّم كبير جدًا إلى أوزان لا نهائية للنموذج. القيمة الافتراضية هي
0.00001.
Float64
l2_regularization_coef— معامل الانتظام L2، وقد يساعد في منع فرط التكيّف. القيمة الافتراضية هي
0.1.
Float64
mini_batch_size— يحدّد عدد العناصر التي تُحسب تدرجاتها وتُجمع لتنفيذ خطوة واحدة من الانحدار المتدرج. يستخدم الانحدار العشوائي البحت عنصرًا واحدًا، لكن استخدام دفعات صغيرة (حوالي 10 عناصر) يجعل خطوات التدرج أكثر استقرارًا. القيمة الافتراضية هي
15.
UInt64
method— طريقة تحديث الأوزان:
Adam(افتراضيًا)،
SGD،
Momentum،
Nesterov. يتطلب
Momentumو
Nesterovقدرًا أكبر قليلًا من العمليات الحسابية والذاكرة، لكنهما مفيدان من حيث سرعة التقارب واستقرار أساليب الانحدار المتدرج العشوائي.
const String
target— القيمة المستهدفة (المتغير التابع) المطلوب تعلّم التنبؤ بها. يجب أن تكون رقمية.
Float*
x1, x2, ...— قيم السمات (المتغيرات المستقلة). يجب أن تكون جميعها رقمية.
Float*
evalMLMethod لإجراء التنبؤات.
Array(Float64)
أمثلة
تدريب نموذج
Query
CREATE TABLE train_data (target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (1, 1, 0), (2, 2, 0), (3, 3, 0), (4, 4, 0), (5, 5, 0), (6, 6, 0);
CREATE TABLE your_model
ENGINE = Memory
AS SELECT
stochasticLinearRegressionState(0.1, 0.0, 5, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
SELECT count() FROM your_model
إجراء التنبؤات
Response
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Query
CREATE TABLE train_data (target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (1, 1, 0), (2, 2, 0), (3, 3, 0), (4, 4, 0), (5, 5, 0), (6, 6, 0);
CREATE TABLE your_model
ENGINE = Memory
AS SELECT
stochasticLinearRegressionState(0.1, 0.0, 5, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
CREATE TABLE test_data (x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (10, 0), (20, 0);
WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT
evalMLMethod(model, x1, x2) > 0 FROM test_data
الحصول على أوزان النموذج
Response
1
1
Query
CREATE TABLE train_data (target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (1, 1, 0), (2, 2, 0), (3, 3, 0), (4, 4, 0), (5, 5, 0), (6, 6, 0);
SELECT length(stochasticLinearRegression(0.01)(target, x1, x2)) FROM train_data
انظر أيضًا
Response
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