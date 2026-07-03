يُعدّ ROLLUP وCUBE معدّلين لـ GROUP BY. وكلاهما يحسب المجاميع الفرعية. يأخذ ROLLUP قائمة مرتّبة من الأعمدة، على سبيل المثال
GROUPING
(day, month, year)، ويحسب المجاميع الفرعية عند كل مستوى من مستويات التجميع ثم المجموع الكلي. أما CUBE فيحسب المجاميع الفرعية لجميع التركيبات الممكنة للأعمدة المحددة. وتحدّد GROUPING أيّ الصفوف التي يعيدها ROLLUP أو CUBE هي تجميعات عليا، وأيّها صفوف كان سيعيدها GROUP BY من دون تعديل.
تأخذ الدالة GROUPING عدة أعمدة كوسيط، وتُرجع قناع بتات.
- تشير
1إلى أن الصف الذي يعيده معدّل
ROLLUPأو
CUBEلـ
GROUP BYهو مجموع فرعي
- تشير
0إلى أن الصف الذي يعيده
ROLLUPأو
CUBEهو صف ليس مجموعًا فرعيًا
افتراضيًا، يحسب المُعدِّل CUBE المجاميع الفرعية لجميع التركيبات الممكنة للأعمدة المُمرَّرة إلى CUBE. ويتيح لك GROUPING SETS تحديد التركيبات التي تريد حسابها تحديدًا. يُعدّ تحليل البيانات الهرمية حالة استخدام مناسبة لمُعدِّلات ROLLUP وCUBE وGROUPING SETS. المثال هنا عبارة عن جدول يحتوي على بيانات حول توزيعة Linux وإصدارها المثبَّتين عبر مركزي بيانات. وقد يكون من المفيد عرض البيانات بحسب التوزيعة والإصدار والموقع.
GROUPING SETS
تحميل بيانات تجريبية
CREATE TABLE servers ( datacenter VARCHAR(255),
distro VARCHAR(255) NOT NULL,
version VARCHAR(50) NOT NULL,
quantity INT
)
ORDER BY (datacenter, distro, version)
INSERT INTO servers(datacenter, distro, version, quantity)
VALUES ('Schenectady', 'Arch','2022.08.05',50),
('Westport', 'Arch','2022.08.05',40),
('Schenectady','Arch','2021.09.01',30),
('Westport', 'Arch','2021.09.01',20),
('Schenectady','Arch','2020.05.01',10),
('Westport', 'Arch','2020.05.01',5),
('Schenectady','RHEL','9',60),
('Westport','RHEL','9',70),
('Westport','RHEL','7',80),
('Schenectady','RHEL','7',80)
SELECT
*
FROM
servers;
┌─datacenter──┬─distro─┬─version────┬─quantity─┐
│ Schenectady │ Arch │ 2020.05.01 │ 10 │
│ Schenectady │ Arch │ 2021.09.01 │ 30 │
│ Schenectady │ Arch │ 2022.08.05 │ 50 │
│ Schenectady │ RHEL │ 7 │ 80 │
│ Schenectady │ RHEL │ 9 │ 60 │
│ Westport │ Arch │ 2020.05.01 │ 5 │
│ Westport │ Arch │ 2021.09.01 │ 20 │
│ Westport │ Arch │ 2022.08.05 │ 40 │
│ Westport │ RHEL │ 7 │ 80 │
│ Westport │ RHEL │ 9 │ 70 │
└─────────────┴────────┴────────────┴──────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.409 sec.
اعرض عدد الخوادم في كل مركز بيانات حسب التوزيعة:
استعلامات بسيطة
SELECT
datacenter,
distro,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
datacenter,
distro;
┌─datacenter──┬─distro─┬─qty─┐
│ Schenectady │ RHEL │ 140 │
│ Westport │ Arch │ 65 │
│ Schenectady │ Arch │ 90 │
│ Westport │ RHEL │ 150 │
└─────────────┴────────┴─────┘
4 rows in set. Elapsed: 0.212 sec.
SELECT
datacenter,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
datacenter;
┌─datacenter──┬─qty─┐
│ Westport │ 215 │
│ Schenectady │ 230 │
└─────────────┴─────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.277 sec.
SELECT
distro,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
distro;
┌─distro─┬─qty─┐
│ Arch │ 155 │
│ RHEL │ 290 │
└────────┴─────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.352 sec.
SELECT
SUM(quantity) qty
FROM
servers;
┌─qty─┐
│ 445 │
└─────┘
1 row in set. Elapsed: 0.244 sec.
تقسيم البيانات من دون CUBE أو ROLLUP أو GROUPING SETS:
مقارنة عدة عبارات GROUP BY مع GROUPING SETS
SELECT
datacenter,
distro,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
datacenter,
distro
UNION ALL
SELECT
datacenter,
null,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
datacenter
UNION ALL
SELECT
null,
distro,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
distro
UNION ALL
SELECT
null,
null,
SUM(quantity) qty
FROM
servers;
الحصول على نفس المعلومات باستخدام GROUPING SETS:
┌─datacenter─┬─distro─┬─qty─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 445 │
└────────────┴────────┴─────┘
┌─datacenter──┬─distro─┬─qty─┐
│ Westport │ ᴺᵁᴸᴸ │ 215 │
│ Schenectady │ ᴺᵁᴸᴸ │ 230 │
└─────────────┴────────┴─────┘
┌─datacenter──┬─distro─┬─qty─┐
│ Schenectady │ RHEL │ 140 │
│ Westport │ Arch │ 65 │
│ Schenectady │ Arch │ 90 │
│ Westport │ RHEL │ 150 │
└─────────────┴────────┴─────┘
┌─datacenter─┬─distro─┬─qty─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ Arch │ 155 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ RHEL │ 290 │
└────────────┴────────┴─────┘
9 rows in set. Elapsed: 0.527 sec.
SELECT
datacenter,
distro,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
GROUPING SETS(
(datacenter,distro),
(datacenter),
(distro),
()
)
┌─datacenter──┬─distro─┬─qty─┐
│ Schenectady │ RHEL │ 140 │
│ Westport │ Arch │ 65 │
│ Schenectady │ Arch │ 90 │
│ Westport │ RHEL │ 150 │
└─────────────┴────────┴─────┘
┌─datacenter──┬─distro─┬─qty─┐
│ Westport │ │ 215 │
│ Schenectady │ │ 230 │
└─────────────┴────────┴─────┘
┌─datacenter─┬─distro─┬─qty─┐
│ │ │ 445 │
└────────────┴────────┴─────┘
┌─datacenter─┬─distro─┬─qty─┐
│ │ Arch │ 155 │
│ │ RHEL │ 290 │
└────────────┴────────┴─────┘
9 rows in set. Elapsed: 0.427 sec.
يوفّر CUBE في الاستعلام التالي،
مقارنة CUBE مع GROUPING SETS
CUBE(datacenter,distro,version)، تدرجًا هرميًا قد لا يكون منطقيًا. فلا معنى للنظر إلى إصدار عبر التوزيعتين، لأن Arch وRHEL لا يتبعان دورة إصدارات واحدة ولا معايير تسمية الإصدارات نفسها. ويُعد مثال GROUPING SETS الوارد بعد هذا المثال أنسب، لأنه يجمع
distro و
version في المجموعة نفسها.
SELECT
datacenter,
distro,
version,
SUM(quantity)
FROM
servers
GROUP BY
CUBE(datacenter,distro,version)
ORDER BY
datacenter,
distro;
┌─datacenter──┬─distro─┬─version────┬─sum(quantity)─┐
│ │ │ 7 │ 160 │
│ │ │ 2020.05.01 │ 15 │
│ │ │ 2021.09.01 │ 50 │
│ │ │ 2022.08.05 │ 90 │
│ │ │ 9 │ 130 │
│ │ │ │ 445 │
│ │ Arch │ 2021.09.01 │ 50 │
│ │ Arch │ 2022.08.05 │ 90 │
│ │ Arch │ 2020.05.01 │ 15 │
│ │ Arch │ │ 155 │
│ │ RHEL │ 9 │ 130 │
│ │ RHEL │ 7 │ 160 │
│ │ RHEL │ │ 290 │
│ Schenectady │ │ 9 │ 60 │
│ Schenectady │ │ 2021.09.01 │ 30 │
│ Schenectady │ │ 7 │ 80 │
│ Schenectady │ │ 2022.08.05 │ 50 │
│ Schenectady │ │ 2020.05.01 │ 10 │
│ Schenectady │ │ │ 230 │
│ Schenectady │ Arch │ 2022.08.05 │ 50 │
│ Schenectady │ Arch │ 2021.09.01 │ 30 │
│ Schenectady │ Arch │ 2020.05.01 │ 10 │
│ Schenectady │ Arch │ │ 90 │
│ Schenectady │ RHEL │ 7 │ 80 │
│ Schenectady │ RHEL │ 9 │ 60 │
│ Schenectady │ RHEL │ │ 140 │
│ Westport │ │ 9 │ 70 │
│ Westport │ │ 2020.05.01 │ 5 │
│ Westport │ │ 2022.08.05 │ 40 │
│ Westport │ │ 7 │ 80 │
│ Westport │ │ 2021.09.01 │ 20 │
│ Westport │ │ │ 215 │
│ Westport │ Arch │ 2020.05.01 │ 5 │
│ Westport │ Arch │ 2021.09.01 │ 20 │
│ Westport │ Arch │ 2022.08.05 │ 40 │
│ Westport │ Arch │ │ 65 │
│ Westport │ RHEL │ 9 │ 70 │
│ Westport │ RHEL │ 7 │ 80 │
│ Westport │ RHEL │ │ 150 │
└─────────────┴────────┴────────────┴───────────────┘
39 rows in set. Elapsed: 0.355 sec.
قد لا يكون للإصدار في المثال أعلاه معنى واضح إذا لم يكن مرتبطًا بتوزيعة. ولو كنّا نتتبّع إصدار النواة، فقد يكون ذلك منطقيًا لأن إصدار النواة يمكن أن يرتبط بأيٍّ من التوزيعتين. لذا قد يكون استخدام GROUPING SETS، كما في المثال التالي، خيارًا أفضل.
SELECT
datacenter,
distro,
version,
SUM(quantity)
FROM servers
GROUP BY
GROUPING SETS (
(datacenter, distro, version),
(datacenter, distro))
┌─datacenter──┬─distro─┬─version────┬─sum(quantity)─┐
│ Westport │ RHEL │ 9 │ 70 │
│ Schenectady │ Arch │ 2022.08.05 │ 50 │
│ Schenectady │ Arch │ 2021.09.01 │ 30 │
│ Schenectady │ RHEL │ 7 │ 80 │
│ Westport │ Arch │ 2020.05.01 │ 5 │
│ Westport │ RHEL │ 7 │ 80 │
│ Westport │ Arch │ 2021.09.01 │ 20 │
│ Westport │ Arch │ 2022.08.05 │ 40 │
│ Schenectady │ RHEL │ 9 │ 60 │
│ Schenectady │ Arch │ 2020.05.01 │ 10 │
└─────────────┴────────┴────────────┴───────────────┘
┌─datacenter──┬─distro─┬─version─┬─sum(quantity)─┐
│ Schenectady │ RHEL │ │ 140 │
│ Westport │ Arch │ │ 65 │
│ Schenectady │ Arch │ │ 90 │
│ Westport │ RHEL │ │ 150 │
└─────────────┴────────┴─────────┴───────────────┘
14 rows in set. Elapsed: 1.036 sec.