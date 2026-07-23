ينسّق الصفوف في كل مجموعة باستخدام تنسيق الإخراج ويعيد البيانات المنسّقة كسلسلة نصية. يشبه هذا formatRow ، لكنه يعمل على المجموعة بأكملها ويمكنه استخدام التنسيقات المعتمدة على الكتل.

تُجمَّع جميع صفوف كل مجموعة في الذاكرة قبل إنشاء السلسلة النصية المنسّقة. وقد يستهلك ذلك قدرًا كبيرًا من الذاكرة إذا كانت المجموعة تحتوي على عدد كبير جدًا من الصفوف. يُنصح باستخدام LIMIT داخل الاستعلامات الفرعية أو تقسيم المجموعات الكبيرة للإبقاء على استهلاك الذاكرة تحت السيطرة.

groupFormat(format)(x, y, ...)

format — اسم تنسيق الإخراج، مثل JSONEachRow و CSV و TabSeparated .

x, y, ... — تعبيرات تُنسَّق على شكل صفوف. يجب توفير وسيط واحد على الأقل.

​ القيمة المعادة

‏String تحتوي على المخرجات المنسّقة للمجموعة.

تُولَّد أسماء الأعمدة في المخرجات المنسّقة على هيئة c1 و c2 و… وفق ترتيب الوسيطات. لا يوجد ما يضمن ترتيبًا محددًا للصفوف المنسّقة. تُؤخذ إعدادات تنسيق الاستعلام (مثل format_csv_delimiter أو output_format_json_quote_64bit_integers ) عند تهيئة الدالة التجميعية، وتُستخدم لإنتاج المخرجات. ويُعطَّل الإعداد output_format_write_statistics دائمًا، لذلك لا تتضمن السلسلة المنسّقة مطلقًا قسمًا للإحصاءات.

​ التعامل مع NULL

مثل groupArray و groupConcat ، تتخطّى groupFormat الصف إذا كانت أيّ من وسائطها هي NULL ؛ ولا تظهر هذه الصفوف في المخرجات المنسّقة. وعندما تكون إحدى الوسائط من النوع Nullable، يكون نوع النتيجة هو Nullable(String) ، كما أن المجموعة التي يتم تخطّي جميع صفوفها — وكذلك وسيطة NULL غير محددة النوع بوصفها قيمة حرفية من النوع Nullable(Nothing) — تُرجِع القيمة NULL عبر المُركِّب العام Null .

SELECT groupFormat( 'JSONEachRow' )( if ( number = 0 , NULL , number )) FROM numbers( 3 ); -- {"c1":1} -- {"c1":2}

​ الاستخدام الأساسي لـ JSONEachRow

SELECT groupFormat( 'JSONEachRow' )( number , toString( number )) FROM numbers( 3 );

النتيجة:

{"c1":0,"c2":"0"} {"c1":1,"c2":"1"} {"c1":2,"c2":"2"}

أُضيف في: v

يُنسّق الصفوف في كل مجموعة باستخدام تنسيق الإخراج المحدد ويُرجع النتيجة كسلسلة نصية.

يُمرَّر اسم تنسيق الإخراج كمعلمة، بينما تكون الوسيطات هي الأعمدة المطلوب تنسيقها. تُنشأ أسماء الأعمدة على هيئة c1 وc2 و… في المخرجات المنسّقة.

الصياغة

groupFormat(format)(x, y, ...)

المعلمات

format — اسم تنسيق الإخراج. على سبيل المثال: JSONEachRow وCSV وTabSeparated. String

الوسائط

x, y, ... — تعبيرات لتنسيقها على شكل صفوف. Any

القيمة المُعادة

أمثلة

الاستخدام الأساسي

Query SELECT groupFormat( 'JSONEachRow' )( number , toString( number )) FROM numbers( 3 )