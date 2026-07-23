formatRow، لكنه يعمل على المجموعة بأكملها ويمكنه استخدام التنسيقات المعتمدة على الكتل.
الصيغة
groupFormat(format)(x, y, ...)
المعاملات
format— اسم تنسيق الإخراج، مثل
JSONEachRowو
CSVو
TabSeparated.
الوسيطات
x, y, ...— تعبيرات تُنسَّق على شكل صفوف. يجب توفير وسيط واحد على الأقل.
القيمة المعادة
- String تحتوي على المخرجات المنسّقة للمجموعة.
تُولَّد أسماء الأعمدة في المخرجات المنسّقة على هيئة
c1 و
c2 و… وفق ترتيب الوسيطات.لا يوجد ما يضمن ترتيبًا محددًا للصفوف المنسّقة.تُؤخذ إعدادات تنسيق الاستعلام (مثل
format_csv_delimiter أو
output_format_json_quote_64bit_integers) عند تهيئة الدالة التجميعية، وتُستخدم لإنتاج المخرجات. ويُعطَّل الإعداد
output_format_write_statistics دائمًا، لذلك لا تتضمن السلسلة المنسّقة مطلقًا قسمًا للإحصاءات.
مثل
التعامل مع NULL
groupArray و
groupConcat، تتخطّى
groupFormat الصف إذا كانت أيّ من وسائطها هي
NULL؛ ولا تظهر هذه الصفوف في المخرجات المنسّقة. وعندما تكون إحدى الوسائط من النوع Nullable، يكون نوع النتيجة هو
Nullable(String)، كما أن المجموعة التي يتم تخطّي جميع صفوفها — وكذلك وسيطة
NULL غير محددة النوع بوصفها قيمة حرفية من النوع
Nullable(Nothing) — تُرجِع القيمة
NULL عبر المُركِّب العام
Null.
SELECT groupFormat('JSONEachRow')(if(number = 0, NULL, number))
FROM numbers(3);
-- {"c1":1}
-- {"c1":2}
أمثلة
الاستخدام الأساسي لـ JSONEachRow
النتيجة:
SELECT groupFormat('JSONEachRow')(number, toString(number))
FROM numbers(3);
{"c1":0,"c2":"0"}
{"c1":1,"c2":"1"}
{"c1":2,"c2":"2"}
أُضيف في: v يُنسّق الصفوف في كل مجموعة باستخدام تنسيق الإخراج المحدد ويُرجع النتيجة كسلسلة نصية. يُمرَّر اسم تنسيق الإخراج كمعلمة، بينما تكون الوسيطات هي الأعمدة المطلوب تنسيقها. تُنشأ أسماء الأعمدة على هيئة c1 وc2 و… في المخرجات المنسّقة. الصياغة
groupFormat
المعلمات
groupFormat(format)(x, y, ...)
format— اسم تنسيق الإخراج. على سبيل المثال: JSONEachRow وCSV وTabSeparated.
String
x, y, ...— تعبيرات لتنسيقها على شكل صفوف.
Any
String
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT groupFormat('JSONEachRow')(number, toString(number))
FROM numbers(3)
Response
{"c1":0,"c2":"0"}
{"c1":1,"c2":"1"}
{"c1":2,"c2":"2"}