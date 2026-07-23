أُضيفت في: v1.1.0 تحسب عدة كوانتايل تقريبية لتسلسل بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه باستخدام خوارزمية t-digest. تعادل هذه الدالة
quantilesTDigest
quantileTDigest، لكنها تتيح حساب عدة مستويات كوانتايل في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكوانتايل الفردية.
استهلاك الذاكرة هو
log(n)، حيث إن
n هو عدد القيم. وتعتمد النتيجة على ترتيب تنفيذ الاستعلام، لذا فهي غير حتمية.
أداء هذه الدالة أقل من أداء
quantiles أو
quantilesTiming. ومن حيث نسبة حجم
State إلى الدقة، فهذه الدالة أفضل بكثير من
quantiles.
الصياغة
المعلمات
quantilesTDigest(level1, level2, ...)(expr)
level— مستويات الكوانتايل. رقم ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTime.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
Date و
DateTime، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال.
Array(Float32) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime)
أمثلة
حساب عدة كوانتايل باستخدام t-digest
Query
SELECT quantilesTDigest(0.25, 0.5, 0.75)(number) FROM numbers(100);
Response
┌─quantilesTDigest(0.25, 0.5, 0.75)(number)─┐
│ [24.75,49.5,74.25] │
└───────────────────────────────────────────┘