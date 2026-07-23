يحسب عدة كوانتايلات تقريبية باستخدام خوارزمية t-digest وعلى مستويات مختلفة في آنٍ واحد.

أُضيفت في: v1.1.0

تحسب عدة كوانتايل تقريبية لتسلسل بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه باستخدام خوارزمية t-digest

تعادل هذه الدالة quantileTDigest ، لكنها تتيح حساب عدة مستويات كوانتايل في تمريرة واحدة، ما يجعلها أكثر كفاءة من استدعاء دوال الكوانتايل الفردية.

استهلاك الذاكرة هو log(n) ، حيث إن n هو عدد القيم. وتعتمد النتيجة على ترتيب تنفيذ الاستعلام، لذا فهي غير حتمية.

State إلى الدقة، فهذه الدالة أفضل بكثير من quantiles . أداء هذه الدالة أقل من أداء quantiles أو quantilesTiming . ومن حيث نسبة حجمإلى الدقة، فهذه الدالة أفضل بكثير من

الصياغة

quantilesTDigest(level1, level2, ...)(expr)

المعلمات

level — مستويات الكوانتايل. رقم ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99] . Float*

الوسائط

expr — تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime . (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime

القيمة المُعادة

Date و DateTime ، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. مصفوفة من الكوانتايل التقريبية للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُدِّدت به هذه المستويات. بالنسبة إلى مُدخلات، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. Array(Float32) أو Array(Date) أو Array(DateTime)

أمثلة

حساب عدة كوانتايل باستخدام t-digest

Query SELECT quantilesTDigest( 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 )( number ) FROM numbers( 100 );