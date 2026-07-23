(). أما في تنسيقات JSON، فتُخرَج Tuples على هيئة مصفوفات (داخل
[]).
يمكنك استخدام دالة لإنشاء tuple:
إنشاء Tuples
مثال على إنشاء Tuple:
tuple(T1, T2, ...)
SELECT tuple(1, 'a') AS x, toTypeName(x)
يمكن أن يتضمن Tuple عنصرًا واحدًا مثال:
┌─x───────┬─toTypeName(tuple(1, 'a'))─┐
│ (1,'a') │ Tuple(UInt8, String) │
└─────────┴───────────────────────────┘
SELECT tuple('a') AS x;
يمكن استخدام الصيغة
┌─x─────┐
│ ('a') │
└───────┘
(tuple_element1, tuple_element2) لإنشاء tuple يتكوّن من عدة عناصر دون استدعاء الدالة
tuple().
مثال:
SELECT (1, 'a') AS x, (today(), rand(), 'someString') AS y, ('a') AS not_a_tuple;
┌─x───────┬─y──────────────────────────────────────┬─not_a_tuple─┐
│ (1,'a') │ ('2022-09-21',2006973416,'someString') │ a │
└─────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────┘
عند إنشاء قيم Tuple أثناء التنفيذ، يستنتج ClickHouse أنواع وسائط Tuple على أنها أصغر أنواع يمكنها احتواء قيمة الوسيطة المقدَّمة. إذا كانت القيمة هي NULL، فسيكون النوع المستنتَج هو Nullable. مثال على الاكتشاف التلقائي لنوع البيانات:
اكتشاف نوع البيانات
SELECT tuple(1, NULL) AS x, toTypeName(x)
┌─x─────────┬─toTypeName(tuple(1, NULL))──────┐
│ (1, NULL) │ Tuple(UInt8, Nullable(Nothing)) │
└───────────┴─────────────────────────────────┘
يمكن الإشارة إلى عناصر Tuple بالاسم أو برقم الفهرس:
الإشارة إلى عناصر Tuple
Query
CREATE TABLE named_tuples (`a` Tuple(s String, i Int64)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO named_tuples VALUES (('y', 10)), (('x',-10));
SELECT a.s FROM named_tuples; -- by name
SELECT a.2 FROM named_tuples; -- by index
Response
┌─a.s─┐
│ y │
│ x │
└─────┘
┌─tupleElement(a, 2)─┐
│ 10 │
│ -10 │
└────────────────────┘
تُقارَن قيمتا Tuple بمقارنة عناصرهما بالتتابع من اليسار إلى اليمين. فإذا كان العنصر الأول في Tuple الأولى أكبر (أصغر) من العنصر المناظر له في Tuple الثانية، عُدَّت Tuple الأولى أكبر (أصغر) من الثانية. وإلا، إذا كان العنصران متساويين، فتُقارَن القيمة التالية. مثال:
عمليات المقارنة مع Tuple
SELECT (1, 'z') > (1, 'a') c1, (2022, 01, 02) > (2023, 04, 02) c2, (1,2,3) = (3,2,1) c3;
أمثلة واقعية:
┌─c1─┬─c2─┬─c3─┐
│ 1 │ 0 │ 0 │
└────┴────┴────┘
CREATE TABLE test
(
`year` Int16,
`month` Int8,
`day` Int8
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM values((2022, 12, 31), (2000, 1, 1));
SELECT * FROM test;
┌─year─┬─month─┬─day─┐
│ 2022 │ 12 │ 31 │
│ 2000 │ 1 │ 1 │
└──────┴───────┴─────┘
SELECT *
FROM test
WHERE (year, month, day) > (2010, 1, 1);
┌─year─┬─month─┬─day─┐
│ 2022 │ 12 │ 31 │
└──────┴───────┴─────┘
CREATE TABLE test
(
`key` Int64,
`duration` UInt32,
`value` Float64
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM values((1, 42, 66.5), (1, 42, 70), (2, 1, 10), (2, 2, 0));
SELECT * FROM test;
┌─key─┬─duration─┬─value─┐
│ 1 │ 42 │ 66.5 │
│ 1 │ 42 │ 70 │
│ 2 │ 1 │ 10 │
│ 2 │ 2 │ 0 │
└─────┴──────────┴───────┘
-- Let's find a value for each key with the biggest duration, if durations are equal, select the biggest value
SELECT
key,
max(duration),
argMax(value, (duration, value))
FROM test
GROUP BY key
ORDER BY key ASC;
┌─key─┬─max(duration)─┬─argMax(value, tuple(duration, value))─┐
│ 1 │ 42 │ 70 │
│ 2 │ 2 │ 0 │
└─────┴───────────────┴───────────────────────────────────────┘
Nullable(Tuple(T1, T2, …))
يسمح بأن تكون الـ Tuple بأكملها
ميزة تجريبيةيتطلب
SET enable_nullable_tuple_type = 1
هذه ميزة تجريبية.
NULL، بخلاف
Tuple(Nullable(T1), Nullable(T2), ...) حيث يمكن فقط للعناصر الفردية أن تكون
NULL.
مثال:
|النوع
|يمكن أن تكون Tuple بقيمة NULL
|يمكن أن تكون العناصر بقيمة NULL
Nullable(Tuple(String, Int64))
|✅
|❌
Tuple(Nullable(String), Nullable(Int64))
|❌
|✅
SET enable_nullable_tuple_type = 1;
CREATE TABLE test (
id UInt32,
data Nullable(Tuple(String, Int64))
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test VALUES (1, ('hello', 42)), (2, NULL);
SELECT * FROM test WHERE data IS NULL;
┌─id─┬─data─┐
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────┴──────┘