Tuple هو مجموعة من العناصر، لكل عنصر فيها نوع خاص به. ويجب أن يحتوي Tuple على عنصر واحد على الأقل.

الدوال عالية الرتبة. تُستخدم Tuples للتجميع المؤقت للأعمدة. ويمكن تجميع الأعمدة عند استخدام تعبير IN في استعلام، وكذلك لتحديد بعض المعلمات الصورية لدوال لامبدا. لمزيد من المعلومات، راجع قسمي عوامل التشغيل IN

يمكن أن تكون Tuples ناتج استعلام. في هذه الحالة، في التنسيقات النصية بخلاف JSON، تُفصل القيم بفواصل داخل () . أما في تنسيقات JSON، فتُخرَج Tuples على هيئة مصفوفات (داخل [] ).

​ إنشاء Tuples

يمكنك استخدام دالة لإنشاء tuple:

tuple(T1, T2, ...)

مثال على إنشاء Tuple:

SELECT tuple( 1 , 'a' ) AS x, toTypeName(x)

┌─x───────┬─toTypeName(tuple(1, 'a'))─┐ │ (1,'a') │ Tuple(UInt8, String) │ └─────────┴───────────────────────────┘

يمكن أن يتضمن Tuple عنصرًا واحدًا

مثال:

SELECT tuple( 'a' ) AS x;

┌─x─────┐ │ ('a') │ └───────┘

يمكن استخدام الصيغة (tuple_element1, tuple_element2) لإنشاء tuple يتكوّن من عدة عناصر دون استدعاء الدالة tuple() .

مثال:

SELECT ( 1 , 'a' ) AS x, (today(), rand (), 'someString' ) AS y, ( 'a' ) AS not_a_tuple;

┌─x───────┬─y──────────────────────────────────────┬─not_a_tuple─┐ │ (1,'a') │ ('2022-09-21',2006973416,'someString') │ a │ └─────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────┘

​ اكتشاف نوع البيانات

عند إنشاء قيم Tuple أثناء التنفيذ، يستنتج ClickHouse أنواع وسائط Tuple على أنها أصغر أنواع يمكنها احتواء قيمة الوسيطة المقدَّمة. إذا كانت القيمة هي NULL ، فسيكون النوع المستنتَج هو Nullable

مثال على الاكتشاف التلقائي لنوع البيانات:

SELECT tuple( 1 , NULL ) AS x, toTypeName(x)

┌─x─────────┬─toTypeName(tuple(1, NULL))──────┐ │ (1, NULL) │ Tuple(UInt8, Nullable(Nothing)) │ └───────────┴─────────────────────────────────┘

​ الإشارة إلى عناصر Tuple

يمكن الإشارة إلى عناصر Tuple بالاسم أو برقم الفهرس:

Query CREATE TABLE named_tuples ( `a` Tuple(s String, i Int64)) ENGINE = Memory; INSERT INTO named_tuples VALUES (( 'y' , 10 )), (( 'x' , - 10 )); SELECT a . s FROM named_tuples; -- by name SELECT a . 2 FROM named_tuples; -- by index

Response ┌─a.s─┐ │ y │ │ x │ └─────┘ ┌─tupleElement(a, 2)─┐ │ 10 │ │ -10 │ └────────────────────┘

​ عمليات المقارنة مع Tuple

تُقارَن قيمتا Tuple بمقارنة عناصرهما بالتتابع من اليسار إلى اليمين. فإذا كان العنصر الأول في Tuple الأولى أكبر (أصغر) من العنصر المناظر له في Tuple الثانية، عُدَّت Tuple الأولى أكبر (أصغر) من الثانية. وإلا، إذا كان العنصران متساويين، فتُقارَن القيمة التالية.

مثال:

SELECT ( 1 , 'z' ) > ( 1 , 'a' ) c1, ( 2022 , 01 , 02 ) > ( 2023 , 04 , 02 ) c2, ( 1 , 2 , 3 ) = ( 3 , 2 , 1 ) c3;

┌─c1─┬─c2─┬─c3─┐ │ 1 │ 0 │ 0 │ └────┴────┴────┘

أمثلة واقعية:

CREATE TABLE test ( `year` Int16, `month` Int8, `day` Int8 ) ENGINE = Memory AS SELECT * FROM values (( 2022 , 12 , 31 ), ( 2000 , 1 , 1 )); SELECT * FROM test; ┌─ year ─┬─ month ─┬─ day ─┐ │ 2022 │ 12 │ 31 │ │ 2000 │ 1 │ 1 │ └──────┴───────┴─────┘ SELECT * FROM test WHERE ( year , month , day ) > ( 2010 , 1 , 1 ); ┌─ year ─┬─ month ─┬─ day ─┐ │ 2022 │ 12 │ 31 │ └──────┴───────┴─────┘ CREATE TABLE test ( `key` Int64, `duration` UInt32, `value` Float64 ) ENGINE = Memory AS SELECT * FROM values (( 1 , 42 , 66 . 5 ), ( 1 , 42 , 70 ), ( 2 , 1 , 10 ), ( 2 , 2 , 0 )); SELECT * FROM test; ┌─ key ─┬─duration─┬─ value ─┐ │ 1 │ 42 │ 66 . 5 │ │ 1 │ 42 │ 70 │ │ 2 │ 1 │ 10 │ │ 2 │ 2 │ 0 │ └─────┴──────────┴───────┘ -- Let's find a value for each key with the biggest duration, if durations are equal, select the biggest value SELECT key , max (duration), argMax( value , (duration, value )) FROM test GROUP BY key ORDER BY key ASC ; ┌─ key ─┬─ max (duration)─┬─argMax( value , tuple(duration, value ))─┐ │ 1 │ 42 │ 70 │ │ 2 │ 2 │ 0 │ └─────┴───────────────┴───────────────────────────────────────┘

ميزة تجريبية يتطلب SET enable_nullable_tuple_type = 1 هذه ميزة تجريبية.

يسمح بأن تكون الـ Tuple بأكملها NULL ، بخلاف Tuple(Nullable(T1), Nullable(T2), ...) حيث يمكن فقط للعناصر الفردية أن تكون NULL .

النوع يمكن أن تكون Tuple بقيمة NULL يمكن أن تكون العناصر بقيمة NULL Nullable(Tuple(String, Int64)) ✅ ❌ Tuple(Nullable(String), Nullable(Int64)) ❌ ✅

مثال:

SET enable_nullable_tuple_type = 1 ; CREATE TABLE test ( id UInt32, data Nullable(Tuple(String, Int64)) ) ENGINE = Memory; INSERT INTO test VALUES ( 1 , ( 'hello' , 42 )), ( 2 , NULL ); SELECT * FROM test WHERE data IS NULL ;