argAndMin يحسب قيمة `arg` وقيمة `val` المقترنتين بأدنى قيمة لـ `val`. إذا وُجدت عدة صفوف لها قيمة `val` نفسها وكانت هي القيمة الدنيا، فإن تحديد أيٍّ من `arg` و`val` المقترنين ستتم إعادته ليس حتميًا.

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