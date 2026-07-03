min_by
أُضيف في: v1.1.0 تحسب قيمة
argMin
arg المقابلة لأدنى قيمة
val. إذا وُجدت عدة صفوف لها قيمة
val متساوية وتمثل القيمة القصوى، فإن تحديد أي قيمة
arg مرتبطة بها ستُعاد ليس حتميًا.
يتصرف كلٌّ من
arg و
min على أنهما دوال تجميعية، وكلاهما يتجاوز
Null أثناء المعالجة ويُرجع قيمة غير
Null إذا كانت هناك قيم غير
Null متاحة.
انظر أيضًا
البنية
الأسماء البديلة:
argMin(arg, val)
min_by
الوسيطات
arg— الوسيط المطلوب إيجاد القيمة العظمى له.
const String
val— القيمة الصغرى.
(U)Int8/16/32/64أو
Float*أو
Dateأو
DateTimeأو
Tuple
arg المقابلة لأصغر قيمة لـ
val. النوع مطابق لنوع
arg.
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT argMin(user, salary) FROM salary;
مثال موسّع مع معالجة NULL
Response
┌─argMin(user, salary)─┐
│ worker │
└──────────────────────┘
Query
CREATE TABLE test
(
a Nullable(String),
b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES((NULL, 0), ('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, NULL), ('d', NULL));
SELECT argMin(a, b), min(b) FROM test;
استخدام Tuple في المعاملات
Response
┌─argMin(a, b)─┬─min(b)─┐
│ a │ 0 │
└──────────────┴────────┘
Query
SELECT argMin(a, (b, a)), min(tuple(b, a)) FROM test;
Response
┌─argMin(a, tuple(b, a))─┬─min(tuple(b, a))─┐
│ d │ (NULL,NULL) │
└────────────────────────┴──────────────────┘