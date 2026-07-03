قُدِّمت في: v22.1.0 Cramer’s V هو مقياس للارتباط بين عمودين في جدول. تتراوح نتيجة دالة
cramersVBiasCorrected
cramersV من 0 (ما يقابل عدم وجود ارتباط بين المتغيرات) إلى 1، ولا يمكن أن تصل إلى 1 إلا عندما تكون كل قيمة محددة بالكامل بواسطة الأخرى.
يمكن أن تكون الدالة متحيزة بدرجة كبيرة، لذلك يستخدم هذا الإصدار من Cramer’s V تصحيح التحيز.
البنية
الوسيطات القيمة المُعادة تعيد قيمة تتراوح بين 0 (ما يشير إلى عدم وجود ارتباط بين قيم العمودين) و1 (ارتباط كامل).
cramersVBiasCorrected(column1, column2)
Float64
أمثلة
مقارنة مع الدالة cramersV العادية
Query
SELECT
cramersV(a, b),
cramersVBiasCorrected(a, b)
FROM
(
SELECT
number % 10 AS a,
number % 4 AS b
FROM
numbers(150)
);
Response
┌─────cramersV(a, b)─┬─cramersVBiasCorrected(a, b)─┐
│ 0.5798088336225178 │ 0.5305112825189074 │
└────────────────────┴─────────────────────────────┘