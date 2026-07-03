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cramersVBiasCorrected

قُدِّمت في: v22.1.0 ‏Cramer’s V هو مقياس للارتباط بين عمودين في جدول. تتراوح نتيجة دالة cramersV من 0 (ما يقابل عدم وجود ارتباط بين المتغيرات) إلى 1، ولا يمكن أن تصل إلى 1 إلا عندما تكون كل قيمة محددة بالكامل بواسطة الأخرى. يمكن أن تكون الدالة متحيزة بدرجة كبيرة، لذلك يستخدم هذا الإصدار من ‏Cramer’s V ‏تصحيح التحيز. البنية
الوسيطات
  • column1 — العمود الأول المراد مقارنته. Any
  • column2 — العمود الثاني المراد مقارنته. Any
القيمة المُعادة تعيد قيمة تتراوح بين 0 (ما يشير إلى عدم وجود ارتباط بين قيم العمودين) و1 (ارتباط كامل). Float64 أمثلة مقارنة مع الدالة cramersV العادية
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦