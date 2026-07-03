قُدِّم في: v1.1.0 يعيد تباين المجتمع. بخلاف
varPopStable
varPop، تستخدم هذه الدالة خوارزمية مستقرة عدديًا.
وهي أبطأ، لكنها توفّر خطأً حسابيًا أقل.
الصياغة
الوسائط القيمة المُعادة يُرجِع تباين المجتمع لـ
varPopStable(x)
x.
Float64
أمثلة
حساب تباين المجتمع المستقر
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_data;
CREATE TABLE test_data
(
x UInt8,
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (3),(3),(3),(4),(4),(5),(5),(7),(11),(15);
SELECT
varPopStable(x) AS var_pop_stable
FROM test_data;
Response
┌─var_pop_stable─┐
│ 14.4 │
└────────────────┘