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varPopStable

قُدِّم في: v1.1.0 يعيد تباين المجتمع. بخلاف varPop، تستخدم هذه الدالة خوارزمية مستقرة عدديًا. وهي أبطأ، لكنها توفّر خطأً حسابيًا أقل. الصياغة
الوسائط
  • x — مجموعة القيم المطلوب إيجاد تباين المجتمع لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة يُرجِع تباين المجتمع لـ x. Float64 أمثلة حساب تباين المجتمع المستقر
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦