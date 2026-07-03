argMin تحسب قيمة `arg` المقابلة لأصغر قيمة `val`. إذا وُجدت عدة صفوف لها قيمة `val` متساوية وكانت هي القيمة القصوى، فليس من الحتمي أيٌّ من قيم `arg` المرتبطة ستُعاد.

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