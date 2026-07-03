قُدِّم في: v1.1.0 يحسب قيمة
argAndMax
arg وقيمة
val عند أكبر قيمة لـ
val.
إذا كانت هناك عدة صفوف لها القيمة القصوى نفسها لـ
val، فإن تحديد أيٍّ من
arg و
val المرتبطين ستتم إعادته غير حتمي.
يتصرف كلٌّ من الجزأين
arg و
max باعتبارهما دالتين تجميعيتين، كما أن كليهما يتجاهل
Null أثناء المعالجة ويُرجع قيماً غير
Null إذا كانت متاحة.
انظر أيضًا البنية
الفرق الوحيد عن
argMax هو أن
argAndMax يعيد كلاً من الوسيطة والقيمة.
الوسائط
argAndMax(arg, val)
arg— الوسيط المراد إيجاد القيمة العظمى له.
const String
val— القيمة العظمى.
(U)Int8/16/32/64أو
Float*أو
Dateأو
DateTimeأو
Tuple
Tuple تحتوي على قيمة
arg المقابلة لأكبر قيمة
val، وأكبر قيمة
val.
Tuple
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
SELECT argAndMax(user, salary) FROM salary;
مثال موسّع مع معالجة NULL
Response
┌─argAndMax(user, salary)─┐
│ ('director',5000) │
└─────────────────────────┘
Query
CREATE TABLE test
(
a Nullable(String),
b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES(('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, 3), (NULL, NULL), ('d', NULL));
SELECT argMax(a, b), argAndMax(a, b), max(b) FROM test;
استخدام Tuple ضمن المعاملات
Response
┌─argMax(a, b)─┬─argAndMax(a, b)─┬─max(b)─┐
│ b │ ('b',2) │ 3 │
└──────────────┴─────────────────┴────────┘
Query
SELECT argAndMax(a, (b,a)) FROM test;
انظر أيضًا
Response
┌─argAndMax(a, (b, a))─┐
│ ('c',(2,'c')) │
└──────────────────────┘