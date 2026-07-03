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argAndMax

قُدِّم في: v1.1.0 يحسب قيمة arg وقيمة val عند أكبر قيمة لـ val. إذا كانت هناك عدة صفوف لها القيمة القصوى نفسها لـ val، فإن تحديد أيٍّ من arg وval المرتبطين ستتم إعادته غير حتمي. يتصرف كلٌّ من الجزأين arg وmax باعتبارهما دالتين تجميعيتين، كما أن كليهما يتجاهل Null أثناء المعالجة ويُرجع قيماً غير Null إذا كانت متاحة.
الفرق الوحيد عن argMax هو أن argAndMax يعيد كلاً من الوسيطة والقيمة.
انظر أيضًا البنية
الوسائط القيمة المُعادة تعيد قيمة من النوع Tuple تحتوي على قيمة arg المقابلة لأكبر قيمة val، وأكبر قيمة val. Tuple أمثلة الاستخدام الأساسي
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مثال موسّع مع معالجة NULL
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استخدام Tuple ضمن المعاملات
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انظر أيضًا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦