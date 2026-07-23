أُضيف في: v20.8.0 على غرار
quantileExactHigh
quantileExact، تحسب هذه الدالة الكمّ الدقيق لتسلسل من البيانات الرقمية.
للحصول على القيمة الدقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب بالكامل.
يبلغ تعقيد خوارزمية الترتيب
O(N·log(N))، حيث
N = std::distance(first, last) من المقارنات.
تعتمد القيمة المُعادة على مستوى الكمّ وعدد العناصر في المجموعة، أي إذا كان المستوى 0.5، فستُعيد الدالة قيمة الوسيط الأعلى عند وجود عدد زوجي من العناصر، وقيمة الوسيط الوسطى عند وجود عدد فردي من العناصر.
يُحسَب الوسيط بطريقة مماثلة لتطبيق
median_high المستخدم في بايثون.
بالنسبة إلى جميع المستويات الأخرى، يُعاد العنصر عند الفهرس الموافق للقيمة
level * size_of_array.
عند استخدام عدة دوال
quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه).
في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles.
الصياغة
الأسماء البديلة:
quantileExactHigh(level)(expr)
medianExactHigh
المعلمات
level— اختياري. مستوى الكمّ. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند
level=0.5تحسب الدالة الوسيط.
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
(U)Int* أو
Float* أو
Decimal* أو
Date أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
حساب الكمّ العالي الدقيق
Query
SELECT quantileExactHigh(number) FROM numbers(10);
حساب مستوى كمّ محدد
Response
┌─quantileExactHigh(number)─┐
│ 5 │
└───────────────────────────┘
Query
SELECT quantileExactHigh(0.1)(number) FROM numbers(10);
Response
┌─quantileExactHigh(0.1)(number)─┐
│ 1 │
└────────────────────────────────┘