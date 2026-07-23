على غرار quantileExact، تحسب هذه الدالة الكَمّ الدقيق لتسلسل من البيانات الرقمية.

أُضيف في: v20.8.0

على غرار quantileExact ، تحسب هذه الدالة الكمّ الدقيق لتسلسل من البيانات الرقمية.

للحصول على القيمة الدقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب بالكامل. يبلغ تعقيد خوارزمية الترتيب O(N·log(N)) ، حيث N = std::distance(first, last) من المقارنات.

تعتمد القيمة المُعادة على مستوى الكمّ وعدد العناصر في المجموعة، أي إذا كان المستوى 0.5، فستُعيد الدالة قيمة الوسيط الأعلى عند وجود عدد زوجي من العناصر، وقيمة الوسيط الوسطى عند وجود عدد فردي من العناصر. يُحسَب الوسيط بطريقة مماثلة لتطبيق median_high المستخدم في بايثون.

بالنسبة إلى جميع المستويات الأخرى، يُعاد العنصر عند الفهرس الموافق للقيمة level * size_of_array .

quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه). في هذه الحالة، استخدم الدالة عند استخدام عدة دوالبمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles

الصياغة

quantileExactHigh( level )(expr)

الأسماء البديلة: medianExactHigh

المعلمات

level — اختياري. مستوى الكمّ. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق [0.01, 0.99] . القيمة الافتراضية: 0.5. عند level=0.5 تحسب الدالة الوسيط. Float*

الوسيطات

expr — تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime أو DateTime64 . (U)Int* أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64

القيمة المُعادة

تعيد الكمّ للمستوى المحدد. بالنسبة إلى أنواع البيانات الرقمية، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. (U)Int* أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64

أمثلة

حساب الكمّ العالي الدقيق

Query SELECT quantileExactHigh( number ) FROM numbers( 10 );

Response ┌─quantileExactHigh(number)─┐ │ 5 │ └───────────────────────────┘

حساب مستوى كمّ محدد

Query SELECT quantileExactHigh( 0 . 1 )( number ) FROM numbers( 10 );