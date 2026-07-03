أُضيفت في: v23.10.0 تطبّق خوارزمية Largest-Triangle-Three-Buckets على بيانات الإدخال. تُستخدم هذه الخوارزمية لخفض كثافة بيانات السلاسل الزمنية لأغراض التصور. وقد صُمِّمت للعمل على سلاسل مرتبة حسب الإحداثي
largestTriangleThreeBuckets
x.
وتعمل عبر تقسيم السلسلة المرتبة إلى مجموعات، ثم العثور على أكبر مثلث في كل مجموعة.
ويكون عدد المجموعات مساويًا لعدد النقاط في السلسلة الناتجة.
وسترتّب الدالة البيانات حسب
x ثم تطبّق خوارزمية خفض الكثافة على البيانات المرتبة.
يتم تجاهل قيم NaN في السلسلة المقدَّمة، ما يعني استبعاد أي قيم NaN من التحليل.
وهذا يضمن أن الدالة لا تعمل إلا على بيانات رقمية صالحة.
الصيغة
الأسماء البديلة:
largestTriangleThreeBuckets(n)(x, y)
lttb
المعلمات
n— عدد النقاط في السلسلة الناتجة.
UInt64
x— الإحداثي x.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimalأو
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
y— الإحداثي y.
(U)Int*أو
Float*أو
Decimalأو
Dateأو
Date32أو
DateTimeأو
DateTime64
Array(Tuple(Float64, Float64))
أمثلة
تقليل كثافة بيانات السلاسل الزمنية
Query
CREATE TABLE largestTriangleThreeBuckets_test (x Float64, y Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO largestTriangleThreeBuckets_test VALUES
(1.0, 10.0), (2.0, 20.0), (3.0, 15.0), (8.0, 60.0), (9.0, 55.0),
(10.0, 70.0), (4.0, 30.0), (5.0, 40.0), (6.0, 35.0), (7.0, 50.0);
SELECT largestTriangleThreeBuckets(4)(x, y) FROM largestTriangleThreeBuckets_test;
Response
┌────────largestTriangleThreeBuckets(4)(x, y)───────────┐
│ [(1,10),(3,15),(9,55),(10,70)] │
└───────────────────────────────────────────────────────┘