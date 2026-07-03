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largestTriangleThreeBuckets

أُضيفت في: v23.10.0 تطبّق خوارزمية Largest-Triangle-Three-Buckets على بيانات الإدخال. تُستخدم هذه الخوارزمية لخفض كثافة بيانات السلاسل الزمنية لأغراض التصور. وقد صُمِّمت للعمل على سلاسل مرتبة حسب الإحداثي x. وتعمل عبر تقسيم السلسلة المرتبة إلى مجموعات، ثم العثور على أكبر مثلث في كل مجموعة. ويكون عدد المجموعات مساويًا لعدد النقاط في السلسلة الناتجة. وسترتّب الدالة البيانات حسب x ثم تطبّق خوارزمية خفض الكثافة على البيانات المرتبة. يتم تجاهل قيم NaN في السلسلة المقدَّمة، ما يعني استبعاد أي قيم NaN من التحليل. وهذا يضمن أن الدالة لا تعمل إلا على بيانات رقمية صالحة. الصيغة
الأسماء البديلة: lttb المعلمات
  • n — عدد النقاط في السلسلة الناتجة. UInt64
الوسيطات القيمة المعادة تعيد مصفوفة من قيم Tuple ذات عنصرين. Array(Tuple(Float64, Float64)) أمثلة تقليل كثافة بيانات السلاسل الزمنية
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦