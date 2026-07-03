أُضيفت في: v23.10.0

x . وتعمل عبر تقسيم السلسلة المرتبة إلى مجموعات، ثم العثور على أكبر مثلث في كل مجموعة. ويكون عدد المجموعات مساويًا لعدد النقاط في السلسلة الناتجة. وسترتّب الدالة البيانات حسب x ثم تطبّق خوارزمية خفض الكثافة على البيانات المرتبة. تطبّق خوارزمية Largest-Triangle-Three-Buckets على بيانات الإدخال. تُستخدم هذه الخوارزمية لخفض كثافة بيانات السلاسل الزمنية لأغراض التصور. وقد صُمِّمت للعمل على سلاسل مرتبة حسب الإحداثي. وتعمل عبر تقسيم السلسلة المرتبة إلى مجموعات، ثم العثور على أكبر مثلث في كل مجموعة. ويكون عدد المجموعات مساويًا لعدد النقاط في السلسلة الناتجة. وسترتّب الدالة البيانات حسبثم تطبّق خوارزمية خفض الكثافة على البيانات المرتبة.

يتم تجاهل قيم NaN في السلسلة المقدَّمة، ما يعني استبعاد أي قيم NaN من التحليل. وهذا يضمن أن الدالة لا تعمل إلا على بيانات رقمية صالحة.

الصيغة

largestTriangleThreeBuckets(n)(x, y)

الأسماء البديلة: lttb

المعلمات

n — عدد النقاط في السلسلة الناتجة. UInt64

الوسيطات

x — الإحداثي x. (U)Int* أو Float* أو Decimal أو Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

— الإحداثي x. أو أو أو أو أو أو y — الإحداثي y. (U)Int* أو Float* أو Decimal أو Date أو Date32 أو DateTime أو DateTime64

القيمة المعادة

تعيد مصفوفة من قيم Tuple ذات عنصرين. Array(Tuple(Float64, Float64))

أمثلة

تقليل كثافة بيانات السلاسل الزمنية

Query CREATE TABLE largestTriangleThreeBuckets_test (x Float64, y Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO largestTriangleThreeBuckets_test VALUES ( 1 . 0 , 10 . 0 ), ( 2 . 0 , 20 . 0 ), ( 3 . 0 , 15 . 0 ), ( 8 . 0 , 60 . 0 ), ( 9 . 0 , 55 . 0 ), ( 10 . 0 , 70 . 0 ), ( 4 . 0 , 30 . 0 ), ( 5 . 0 , 40 . 0 ), ( 6 . 0 , 35 . 0 ), ( 7 . 0 , 50 . 0 ); SELECT largestTriangleThreeBuckets( 4 )(x, y) FROM largestTriangleThreeBuckets_test;