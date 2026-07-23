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timeSeriesChangesToGrid

أُضيفت في: v25.6.0 دالة تجميع تأخذ بيانات السلاسل الزمنية على شكل أزواج من الطوابع الزمنية والقيم، وتحسب تغييرات على نمط PromQL من هذه البيانات على شبكة زمنية منتظمة تُحدَّد بواسطة الطابع الزمني للبداية، والطابع الزمني للنهاية، وstep. ولكل نقطة على هذه الشبكة، تؤخذ العينات اللازمة لحساب changes ضمن النافذة الزمنية المحددة.
هذه الدالة تجريبية. لتمكينها، عيّن allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
الصياغة
المعلمات
  • start_timestamp — يحدّد بداية الشبكة. - end_timestamp — يحدّد نهاية الشبكة. - grid_step — يحدّد خطوة الشبكة بالثواني. - staleness — يحدّد الحد الأقصى لـ “التقادم” بالثواني للعينات التي تؤخذ في الاعتبار.
الوسائط
  • timestamp — الطابع الزمني للعينة. يمكن أن يكون قيماً مفردة أو مصفوفات. - value — قيمة السلسلة الزمنية المقابلة للطابع الزمني. يمكن أن تكون قيماً مفردة أو مصفوفات.
القيمة المُعادة قيم changes على الشبكة المحددة بصيغة Array(Nullable(Float64)). تحتوي المصفوفة المُعادة على قيمة واحدة لكل نقطة في شبكة الزمن. تكون القيمة NULL إذا لم تكن هناك أي عينات ضمن النافذة اللازمة لحساب قيمة changes لنقطة شبكة معيّنة. أمثلة احسب قيم changes على الشبكة [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225]
Query
Response
الاستعلام نفسه مع وسيطات من النوع Array
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦