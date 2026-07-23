أُضيفت في: v25.6.0 دالة تجميع تأخذ بيانات السلاسل الزمنية على شكل أزواج من الطوابع الزمنية والقيم، وتحسب تغييرات على نمط PromQL من هذه البيانات على شبكة زمنية منتظمة تُحدَّد بواسطة الطابع الزمني للبداية، والطابع الزمني للنهاية، و
timeSeriesChangesToGrid
step. ولكل نقطة على هذه الشبكة، تؤخذ العينات اللازمة لحساب
changes ضمن النافذة الزمنية المحددة.
الصياغة
هذه الدالة تجريبية. لتمكينها، عيّن
allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
المعلمات
timeSeriesChangesToGrid(start_timestamp, end_timestamp, grid_step, staleness)(timestamp, value)
start_timestamp— يحدّد بداية الشبكة. -
end_timestamp— يحدّد نهاية الشبكة. -
grid_step— يحدّد خطوة الشبكة بالثواني. -
staleness— يحدّد الحد الأقصى لـ “التقادم” بالثواني للعينات التي تؤخذ في الاعتبار.
timestamp— الطابع الزمني للعينة. يمكن أن يكون قيماً مفردة أو مصفوفات. -
value— قيمة السلسلة الزمنية المقابلة للطابع الزمني. يمكن أن تكون قيماً مفردة أو مصفوفات.
changes على الشبكة المحددة بصيغة
Array(Nullable(Float64)). تحتوي المصفوفة المُعادة على قيمة واحدة لكل نقطة في شبكة الزمن. تكون القيمة NULL إذا لم تكن هناك أي عينات ضمن النافذة اللازمة لحساب قيمة
changes لنقطة شبكة معيّنة.
أمثلة
احسب قيم
changes على الشبكة [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225]
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
-- NOTE: the gap between 130 and 190 is to show how values are filled for ts = 180 according to window parameter
[110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values, -- array of values corresponding to timestamps above
90 AS start_ts, -- start of timestamp grid
90 + 135 AS end_ts, -- end of timestamp grid
15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid
45 AS window_seconds -- "staleness" window
SELECT timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)
FROM
(
-- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value`
SELECT
arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val,
ts_and_val.1 AS timestamp,
ts_and_val.2 AS value
);
الاستعلام نفسه مع وسيطات من النوع Array
Response
┌─timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐
│ [NULL,NULL,0,1,1,1,NULL,0,1,2] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
[110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values,
90 AS start_ts,
90 + 135 AS end_ts,
15 AS step_seconds,
45 AS window_seconds
SELECT timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values);
Response
┌─timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐
│ [NULL,NULL,0,1,1,1,NULL,0,1,2] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘