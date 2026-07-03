قُدِّم في: v20.1.0

يحسب تفلطح العينة لمتتالية من القيم.

ويمثّل تقديرًا غير متحيّز لتفلطح متغير عشوائي إذا كانت القيم المُمرَّرة تشكّل عيّنة منه.

الصياغة

kurtSamp(expr)

الوسائط

expr — تعبير يُرجع عددًا. (U)Int* أو Float* أو Decimal

القيمة المعادة

n <= 1 (حيث إن n هو حجم العينة)، فستُرجع الدالة nan . Float64 تعيد الدالة قيمة التفرطح للتوزيع المعطى. إذا كان(حيث إنهو حجم العينة)، فستُرجع الدالة

أمثلة

حساب تفرطح العينة

Query CREATE TABLE test_data (x Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO test_data VALUES ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ), ( 8 ), ( 9 ), ( 10 ); SELECT kurtSamp(x) FROM test_data;