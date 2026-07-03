قُدِّم في: v20.1.0 يحسب تفلطح العينة لمتتالية من القيم. ويمثّل تقديرًا غير متحيّز لتفلطح متغير عشوائي إذا كانت القيم المُمرَّرة تشكّل عيّنة منه. الصياغة
kurtSamp
الوسائط القيمة المعادة تعيد الدالة قيمة التفرطح للتوزيع المعطى. إذا كان
kurtSamp(expr)
n <= 1 (حيث إن
n هو حجم العينة)، فستُرجع الدالة
nan.
Float64
أمثلة
حساب تفرطح العينة
Query
CREATE TABLE test_data (x Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10);
SELECT kurtSamp(x) FROM test_data;
Response
┌────────kurtSamp(x)─┐
│ 1.4383636363636365 │
└────────────────────┘