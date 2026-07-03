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kurtSamp

قُدِّم في: v20.1.0 يحسب تفلطح العينة لمتتالية من القيم. ويمثّل تقديرًا غير متحيّز لتفلطح متغير عشوائي إذا كانت القيم المُمرَّرة تشكّل عيّنة منه. الصياغة
الوسائط القيمة المعادة تعيد الدالة قيمة التفرطح للتوزيع المعطى. إذا كان n <= 1 (حيث إن n هو حجم العينة)، فستُرجع الدالة nan. Float64 أمثلة حساب تفرطح العينة
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦