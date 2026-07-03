أُضيف في: v20.1.0 يحسب التواء العينة لمتتالية. ويمثل تقديرًا غير متحيز لالتواء متغير عشوائي إذا كانت القيم المُمرَّرة تُشكّل عيّنةً منه. الصيغة
skewSamp
الوسائط
skewSamp(expr)
expr— تعبير يُرجع عددًا.
تعبير
n <= 1 (حيث إن
n هو حجم العينة)، فستُرجع الدالة
nan.
Float64
أمثلة
توزيع متماثل
Query
SELECT skewSamp(number) FROM numbers(100);
توزيع منحرف لليمين
Response
┌─skewSamp(number)─┐
│ 0 │
└──────────────────┘
Query
SELECT skewSamp(x) FROM (SELECT pow(number, 2) AS x FROM numbers(10));
Response
┌────────skewSamp(x)─┐
│ 0.5751042382747413 │
└────────────────────┘