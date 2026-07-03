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skewSamp

أُضيف في: v20.1.0 يحسب التواء العينة لمتتالية. ويمثل تقديرًا غير متحيز لالتواء متغير عشوائي إذا كانت القيم المُمرَّرة تُشكّل عيّنةً منه. الصيغة
الوسائط
  • expr — تعبير يُرجع عددًا. تعبير
القيمة المعادة تُرجع هذه الدالة معامل الالتواء للتوزيع المُعطى. إذا كان n <= 1 (حيث إن n هو حجم العينة)، فستُرجع الدالة nan. Float64 أمثلة توزيع متماثل
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توزيع منحرف لليمين
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦