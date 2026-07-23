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timeSeriesPredictLinearToGrid

مُقدَّم في: v25.6.0 دالة تجميع تأخذ بيانات السلاسل الزمنية على شكل أزواج من الطوابع الزمنية والقيم، وتحسب تنبؤًا خطيًا على غرار PromQL بإزاحة زمنية محددة للتنبؤ انطلاقًا من هذه البيانات، وذلك على شبكة زمنية منتظمة تُحدَّد بطابع زمني للبداية وطابع زمني للنهاية وخطوة. لكل نقطة على الشبكة، تُؤخذ العينات المستخدمة في حساب predict_linear من ضمن النافذة الزمنية المحددة.
هذه الدالة تجريبية. فعِّلها عن طريق ضبط allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
البنية
المعاملات
  • start_timestamp — يحدّد بداية الشبكة. - end_timestamp — يحدّد نهاية الشبكة. - grid_step — يحدّد خطوة الشبكة بالثواني. - staleness — يحدّد الحد الأقصى لـ “قِدم” العينات التي يُؤخذ بها في الاعتبار، بالثواني. نافذة القِدم هي فترة مفتوحة من اليسار ومغلقة من اليمين. - predict_offset — يحدّد عدد ثواني الإزاحة التي ستُضاف إلى وقت التنبؤ.
الوسيطات
  • timestamp — الطابع الزمني للعينة. يمكن أن يكون قيمةً منفردة أو مصفوفة. - value — قيمة السلسلة الزمنية المقابلة للطابع الزمني. يمكن أن تكون قيمةً منفردة أو مصفوفة.
القيمة المُعادة قيم predict_linear على الشبكة المحددة بوصفها Array(Nullable(Float64)). تحتوي المصفوفة المُعادة على قيمة واحدة لكل نقطة زمنية في الشبكة. تكون القيمة NULL إذا لم تكن هناك عينات كافية ضمن النافذة لحساب قيمة المعدل لنقطة شبكة معينة. أمثلة احسب قيم predict_linear على الشبكة [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210] بإزاحة مقدارها 60 ثانية
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نفس الاستعلام مع وسيطات المصفوفة
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦