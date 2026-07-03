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groupArrayMovingSum

قُدِّمت في: v20.1.0 تحسب المجموع المتحرك لقيم الإدخال. يمكن أن تأخذ الدالة حجم النافذة كمعامل. وإذا لم يُحدَّد، فستستخدم الدالة حجم نافذة يساوي عدد الصفوف في العمود. الصيغة
المعلمات
  • window_size — حجم نافذة الحساب. إذا لم يتم تحديده، فستأخذ الدالة حجم نافذة يساوي عدد الصفوف في العمود. UInt64
الوسائط
  • numbers_for_summing — تعبير ينتج قيمة من نوع بيانات رقمي. (U)Int* أو Float* أو Decimal
القيمة المُعادة تعيد مصفوفة بنفس حجم ونوع بيانات الإدخال. Array أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
مع حجم النافذة
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦