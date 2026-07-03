قُدِّمت في: v20.1.0 تحسب المجموع المتحرك لقيم الإدخال. يمكن أن تأخذ الدالة حجم النافذة كمعامل. وإذا لم يُحدَّد، فستستخدم الدالة حجم نافذة يساوي عدد الصفوف في العمود. الصيغة
groupArrayMovingSum
المعلمات
groupArrayMovingSum(numbers_for_summing)
groupArrayMovingSum(window_size)(numbers_for_summing)
window_size— حجم نافذة الحساب. إذا لم يتم تحديده، فستأخذ الدالة حجم نافذة يساوي عدد الصفوف في العمود.
UInt64
Array
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE t
(
`int` UInt8,
`float` Float32,
`dec` Decimal32(2)
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1, 1.1, 1.10), (2, 2.2, 2.20), (4, 4.4, 4.40), (7, 7.77, 7.77);
SELECT
groupArrayMovingSum(int) AS I,
groupArrayMovingSum(float) AS F,
groupArrayMovingSum(dec) AS D
FROM t;
مع حجم النافذة
Response
┌─I──────────┬─F───────────────────────────────┬─D──────────────────────┐
│ [1,3,7,14] │ [1.1,3.3000002,7.7000003,15.47] │ [1.10,3.30,7.70,15.47] │
└────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────┘
Query
SELECT
groupArrayMovingSum(2)(int) AS I,
groupArrayMovingSum(2)(float) AS F,
groupArrayMovingSum(2)(dec) AS D
FROM t;
Response
┌─I──────────┬─F───────────────────────────────┬─D──────────────────────┐
│ [1,3,6,11] │ [1.1,3.3000002,6.6000004,12.17] │ [1.10,3.30,6.60,12.17] │
└────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────┘