أُضيفت في: v20.1.0

على غرار quantileExact ، تحسب هذه الدالة الكوانتايل الدقيق لتسلسل من البيانات الرقمية.

تعادل هذه الدالة quantileExact ، لكنها تستخدم الأسلوب الاستبعادي في حساب الكوانتايلات، كما هو موضح في الطريقة R-6

عند استخدام هذه الدالة، يُحسَب الكوانتايل بحيث تأخذ صيغة الاستيفاء لكوانتايل معيّن p الشكل التالي: x[floor(n*p)] + (n*p - floor(n*p)) * (x[floor(n*p)+1] - x[floor(n*p)]) ، حيث إن x هي المصفوفة المرتبة.

للحصول على القيمة الدقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب بالكامل. ويبلغ تعقيد خوارزمية الترتيب O(N·log(N)) ، حيث إن N = std::distance(first, last) .

quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة عند استخدام عدة دوالبمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles

البنية

quantileExactExclusive( level )(expr)

المعلمات

level — مستوى الكوانتايل. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1 (على سبيل الحصر). نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق (0.01, 0.99) . Float*

الوسائط

expr — تعبير على قيم العمود ينتج عنه أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime . (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime

القيمة المُعادة

يعيد الكوانتايل عند المستوى المحدد. Float64

أمثلة

حساب الكوانتايل الحصري الدقيق

Query SELECT quantileExactExclusive( 0 . 25 )( number ) FROM numbers( 5 );

Response ┌─quantileExactExclusive(0.25)(number)─┐ │ 0.5 │ └──────────────────────────────────────┘

حساب عدة مستويات للكوانتايل

Query SELECT quantileExactExclusive( 0 . 1 )( number ), quantileExactExclusive( 0 . 9 )( number ) FROM numbers( 10 );