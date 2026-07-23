أُضيفت في: v20.1.0 على غرار
quantileExactExclusive
quantileExact، تحسب هذه الدالة الكوانتايل الدقيق لتسلسل من البيانات الرقمية.
تعادل هذه الدالة
quantileExact، لكنها تستخدم الأسلوب الاستبعادي في حساب الكوانتايلات، كما هو موضح في الطريقة R-6.
عند استخدام هذه الدالة، يُحسَب الكوانتايل بحيث تأخذ صيغة الاستيفاء لكوانتايل معيّن p الشكل التالي:
x[floor(n*p)] + (n*p - floor(n*p)) * (x[floor(n*p)+1] - x[floor(n*p)])، حيث إن x هي المصفوفة المرتبة.
للحصول على القيمة الدقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب بالكامل.
ويبلغ تعقيد خوارزمية الترتيب
O(N·log(N))، حيث إن
N = std::distance(first, last).
عند استخدام عدة دوال
quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به).
في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles.
البنية
المعلمات
quantileExactExclusive(level)(expr)
level— مستوى الكوانتايل. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1 (على سبيل الحصر). نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
(0.01, 0.99).
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج عنه أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTime.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
Float64
أمثلة
حساب الكوانتايل الحصري الدقيق
Query
SELECT quantileExactExclusive(0.25)(number) FROM numbers(5);
حساب عدة مستويات للكوانتايل
Response
┌─quantileExactExclusive(0.25)(number)─┐
│ 0.5 │
└──────────────────────────────────────┘
Query
SELECT quantileExactExclusive(0.1)(number), quantileExactExclusive(0.9)(number) FROM numbers(10);
Response
┌─quantileExactExclusive(0.1)(number)─┬─quantileExactExclusive(0.9)(number)─┐
│ 0.4 │ 8.6 │
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘