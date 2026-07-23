Skip to main content

quantileExactExclusive

أُضيفت في: v20.1.0 على غرار quantileExact، تحسب هذه الدالة الكوانتايل الدقيق لتسلسل من البيانات الرقمية. تعادل هذه الدالة quantileExact، لكنها تستخدم الأسلوب الاستبعادي في حساب الكوانتايلات، كما هو موضح في الطريقة R-6. عند استخدام هذه الدالة، يُحسَب الكوانتايل بحيث تأخذ صيغة الاستيفاء لكوانتايل معيّن p الشكل التالي: x[floor(n*p)] + (n*p - floor(n*p)) * (x[floor(n*p)+1] - x[floor(n*p)])، حيث إن x هي المصفوفة المرتبة. للحصول على القيمة الدقيقة، تُجمَع جميع القيم المُمرَّرة في مصفوفة، ثم تُرتَّب بالكامل. ويبلغ تعقيد خوارزمية الترتيب O(N·log(N))، حيث إن N = std::distance(first, last). عند استخدام عدة دوال quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles. البنية
المعلمات
  • level — مستوى الكوانتايل. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1 (على سبيل الحصر). نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق (0.01, 0.99). Float*
الوسائط القيمة المُعادة يعيد الكوانتايل عند المستوى المحدد. Float64 أمثلة حساب الكوانتايل الحصري الدقيق
Query
Response
حساب عدة مستويات للكوانتايل
Query
Response
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦