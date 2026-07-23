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corrStable

مُقدَّم في: v1.1.0 يحسب معامل ارتباط بيرسون: Σ(xxˉ)(yyˉ)Σ(xxˉ)2Σ(yyˉ)2\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{\sqrt{\Sigma{(x - \bar{x})^2} * \Sigma{(y - \bar{y})^2}}}
مشابه لدالة corr، غير أنه يستخدم خوارزمية مستقرة عدديًا. ونتيجةً لذلك، يكون corrStable أبطأ من corr لكنه يُنتج نتائج أكثر دقة. الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة يُعيد معامل ارتباط بيرسون. Float64 أمثلة حساب الارتباط الأساسي باستخدام خوارزمية مستقرة
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦