corrStableمُقدَّم في: v1.1.0 يحسب معامل ارتباط بيرسون:
مشابه لدالة
corr، غير أنه يستخدم خوارزمية مستقرة عدديًا.
ونتيجةً لذلك، يكون
corrStable أبطأ من
corr لكنه يُنتج نتائج أكثر دقة.
الصياغة
الوسيطات القيمة المُعادة يُعيد معامل ارتباط بيرسون.
corrStable(x, y)
Float64
أمثلة
حساب الارتباط الأساسي باستخدام خوارزمية مستقرة
Query
DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series
(
i UInt32,
x_value Float64,
y_value Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6, -4.4),(2, -9.6, 3),(3, -1.3, -4),(4, 5.3, 9.7),(5, 4.4, 0.037),(6, -8.6, -7.8),(7, 5.1, 9.3),(8, 7.9, -3.6),(9, -8.2, 0.62),(10, -3, 7.3);
SELECT corrStable(x_value, y_value)
FROM series
Response
┌─corrStable(x_value, y_value)─┐
│ 0.17302657554532558 │
└──────────────────────────────┘