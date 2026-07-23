VARCHAR(255))، لكن ClickHouse يتجاهلها.
الأسماء البديلة:
String—
LONGTEXT,
MEDIUMTEXT,
TINYTEXT,
TEXT,
LONGBLOB,
MEDIUMBLOB,
TINYBLOB,
BLOB,
VARCHAR,
CHAR,
CHAR LARGE OBJECT,
CHAR VARYING,
CHARACTER LARGE OBJECT,
CHARACTER VARYING,
NCHAR LARGE OBJECT,
NCHAR VARYING,
NATIONAL CHARACTER LARGE OBJECT,
NATIONAL CHARACTER VARYING,
NATIONAL CHAR VARYING,
NATIONAL CHARACTER,
NATIONAL CHAR,
BINARY LARGE OBJECT,
BINARY VARYING,
لا يتبنّى ClickHouse مفهوم الترميزات. ويمكن أن تحتوي السلاسل النصية على أي مجموعة من البايتات، وتُخزَّن وتُخرَج كما هي. إذا كنت بحاجة إلى تخزين نصوص، فنوصي باستخدام ترميز UTF-8. وعلى أقل تقدير، إذا كانت الطرفية لديك تستخدم UTF-8 (كما هو موصى به)، فستتمكن من قراءة قيمك وكتابتها دون الحاجة إلى إجراء أي تحويلات. وبالمثل، تتوفر لبعض الدوال الخاصة بالتعامل مع السلاسل النصية صيغ منفصلة تعمل على افتراض أن السلسلة النصية تحتوي على مجموعة من البايتات التي تمثل نصًا مرمّزًا بترميز UTF-8. على سبيل المثال، تحسب الدالة length طول السلسلة النصية بالبايتات، بينما تحسب الدالة lengthUTF8 طول السلسلة النصية بنقاط الرمز في Unicode، بافتراض أن القيمة مرمّزة بترميز UTF-8.