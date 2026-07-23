سلاسل نصية بأي طول. الطول غير محدود. يمكن أن تحتوي القيمة على أي مجموعة من البايتات، بما في ذلك بايتات NULL. يحل النوع String محل الأنواع VARCHAR وBLOB وCLOB وغيرها من الأنواع في أنظمة إدارة قواعد البيانات الأخرى.

عند إنشاء الجداول، يمكن تعيين معلمات رقمية للحقول النصية (مثل VARCHAR(255) )، لكن ClickHouse يتجاهلها.

الأسماء البديلة:

String — LONGTEXT , MEDIUMTEXT , TINYTEXT , TEXT , LONGBLOB , MEDIUMBLOB , TINYBLOB , BLOB , VARCHAR , CHAR , CHAR LARGE OBJECT , CHAR VARYING , CHARACTER LARGE OBJECT , CHARACTER VARYING , NCHAR LARGE OBJECT , NCHAR VARYING , NATIONAL CHARACTER LARGE OBJECT , NATIONAL CHARACTER VARYING , NATIONAL CHAR VARYING , NATIONAL CHARACTER , NATIONAL CHAR , BINARY LARGE OBJECT , BINARY VARYING ,