استُحدث في: v21.1.0 يطبّق اختبار رتب مان-ويتني على عينات من مجتمعين إحصائيين. توجد قيم كلتا العينتين في العمود
mannWhitneyUTest
sample_data.
إذا كانت قيمة
sample_index تساوي 0، فإن القيمة في ذلك الصف تنتمي إلى العينة المأخوذة من المجتمع الأول.
وإلا، فهي تنتمي إلى العينة المأخوذة من المجتمع الثاني.
الفرضية الصفرية هي أن المجتمعين الإحصائيين متساويان احتماليًا.
ويمكن أيضًا اختبار فرضيات أحادية الطرف.
لا يفترض هذا الاختبار أن البيانات تتبع توزيعًا طبيعيًا.
البنية
المعلمات
mannWhitneyUTest[(alternative[, continuity_correction])](sample_data, sample_index)
alternative— اختياري. الفرضية البديلة. ‘two-sided’ (الافتراضي): المجتمعان الإحصائيان غير متكافئين احتماليًا. ‘greater’: قيم العينة الأولى أكبر احتماليًا من قيم العينة الثانية. ‘less’: قيم العينة الأولى أصغر احتماليًا من قيم العينة الثانية.
String
continuity_correction— اختياري. إذا لم تكن القيمة 0، فسيُطبَّق تصحيح الاستمرارية في التقريب الطبيعي للقيمة الاحتمالية p. القيمة الافتراضية هي 1.
UInt64
Tuple(Float64, Float64)
أمثلة
مثال على اختبار Mann-Whitney U
Query
CREATE TABLE mww_ttest (sample_data Float64, sample_index UInt8) ENGINE = Memory;
INSERT INTO mww_ttest VALUES (10, 0), (11, 0), (12, 0), (1, 1), (2, 1), (3, 1);
SELECT mannWhitneyUTest('greater')(sample_data, sample_index) FROM mww_ttest;
انظر أيضًا
Response
┌─mannWhitneyUTest('greater')(sample_data, sample_index)─┐
│ (9,0.04042779918503192) │
└────────────────────────────────────────────────────────┘