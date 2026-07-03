استُحدث في: v21.1.0

يطبّق اختبار رتب مان-ويتني على عينات من مجتمعين إحصائيين.

توجد قيم كلتا العينتين في العمود sample_data . إذا كانت قيمة sample_index تساوي 0، فإن القيمة في ذلك الصف تنتمي إلى العينة المأخوذة من المجتمع الأول. وإلا، فهي تنتمي إلى العينة المأخوذة من المجتمع الثاني. الفرضية الصفرية هي أن المجتمعين الإحصائيين متساويان احتماليًا. ويمكن أيضًا اختبار فرضيات أحادية الطرف. لا يفترض هذا الاختبار أن البيانات تتبع توزيعًا طبيعيًا.

البنية

mannWhitneyUTest[(alternative[, continuity_correction])](sample_data, sample_index)

المعلمات

alternative — اختياري. الفرضية البديلة. ‘two-sided’ (الافتراضي): المجتمعان الإحصائيان غير متكافئين احتماليًا. ‘greater’: قيم العينة الأولى أكبر احتماليًا من قيم العينة الثانية. ‘less’: قيم العينة الأولى أصغر احتماليًا من قيم العينة الثانية. String

— اختياري. الفرضية البديلة. ‘two-sided’ (الافتراضي): المجتمعان الإحصائيان غير متكافئين احتماليًا. ‘greater’: قيم العينة الأولى أكبر احتماليًا من قيم العينة الثانية. ‘less’: قيم العينة الأولى أصغر احتماليًا من قيم العينة الثانية. continuity_correction — اختياري. إذا لم تكن القيمة 0، فسيُطبَّق تصحيح الاستمرارية في التقريب الطبيعي للقيمة الاحتمالية p. القيمة الافتراضية هي 1. UInt64

الوسائط

القيمة المُعادة

تُرجع Tuple تتألف من عنصرين: إحصائية U المحسوبة والقيمة الاحتمالية p المحسوبة. Tuple(Float64, Float64)

أمثلة

مثال على اختبار Mann-Whitney U

Query CREATE TABLE mww_ttest (sample_data Float64, sample_index UInt8) ENGINE = Memory; INSERT INTO mww_ttest VALUES ( 10 , 0 ), ( 11 , 0 ), ( 12 , 0 ), ( 1 , 1 ), ( 2 , 1 ), ( 3 , 1 ); SELECT mannWhitneyUTest( 'greater' )(sample_data, sample_index) FROM mww_ttest;

Response ┌─mannWhitneyUTest('greater')(sample_data, sample_index)─┐ │ (9,0.04042779918503192) │ └────────────────────────────────────────────────────────┘

انظر أيضًا