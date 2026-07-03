أُضيفت في: v1.1.0 تُطبِّق عملية XOR على مستوى البتات على مجموعة من الأرقام. الصياغة
groupBitXor
الأسماء المستعارة:
groupBitXor(expr)
BIT_XOR
الوسائط
expr— تعبير من النوع
(U)Int*.
(U)Int*
(U)Int*.
(U)Int*
أمثلة
مثال على عملية XOR على مستوى البتات
Query
CREATE TABLE t (num UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (44), (28), (13), (85);
-- Test data:
-- binary decimal
-- 00101100 = 44
-- 00011100 = 28
-- 00001101 = 13
-- 01010101 = 85
SELECT groupBitXor(num) FROM t;
Response
-- Result:
-- binary decimal
-- 01101000 = 104
┌─groupBitXor(num)─┐
│ 104 │
└──────────────────┘