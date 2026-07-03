أُضيف في: v20.1.0 يحسب المتوسط الحسابي المرجّح. الصيغة
avgWeighted
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجِع
avgWeighted(x, weight)
NaN إذا كانت جميع الأوزان تساوي 0 أو إذا كان معامل الأوزان المُمرَّر فارغًا، وإلا فتُرجِع المتوسط المرجّح.
Float64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT avgWeighted(x, w)
FROM VALUES('x Int8, w Int8', (4, 1), (1, 0), (10, 2))
أوزان مختلطة من النوعين الصحيح والعائم
Response
┌─avgWeighted(x, w)─┐
│ 8 │
└───────────────────┘
Query
SELECT avgWeighted(x, w)
FROM VALUES('x Int8, w Float64', (4, 1), (1, 0), (10, 2))
إذا كانت جميع الأوزان صفراً، تكون النتيجة NaN
Response
┌─avgWeighted(x, w)─┐
│ 8 │
└───────────────────┘
Query
SELECT avgWeighted(x, w)
FROM VALUES('x Int8, w Int8', (0, 0), (1, 0), (10, 0))
يعيد الجدول الفارغ القيمة NaN
Response
┌─avgWeighted(x, w)─┐
│ nan │
└───────────────────┘
Query
CREATE TABLE test (t UInt8) ENGINE = Memory;
SELECT avgWeighted(t, t) FROM test
Response
┌─avgWeighted(t, t)─┐
│ nan │
└───────────────────┘