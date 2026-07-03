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avgWeighted

أُضيف في: v20.1.0 يحسب المتوسط الحسابي المرجّح. الصيغة
الوسيطات القيمة المُعادة تُرجِع NaN إذا كانت جميع الأوزان تساوي 0 أو إذا كان معامل الأوزان المُمرَّر فارغًا، وإلا فتُرجِع المتوسط المرجّح. Float64 أمثلة مثال على الاستخدام
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أوزان مختلطة من النوعين الصحيح والعائم
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إذا كانت جميع الأوزان صفراً، تكون النتيجة NaN
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يعيد الجدول الفارغ القيمة NaN
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦