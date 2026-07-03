استُحدث في: v1.1.0 ينشئ مصفوفة من قيم الوسائط المختلفة. استهلاك الذاكرة لهذه الدالة مماثل لاستهلاك الدالة
groupUniqArray
uniqExact.
البنية
المعلمات
groupUniqArray(x)
groupUniqArray(max_size)(x)
max_size— يقيّد حجم المصفوفة الناتجة بحيث لا يتجاوز
max_sizeعنصرًا.
groupUniqArray(1)(x)مكافئة لـ
[any(x)].
UInt64
x— تعبير.
Any
Array
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE t (x UInt8) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1), (2), (1), (3), (2), (4);
SELECT groupUniqArray(x) FROM t;
باستخدام المعلمة max_size
Response
┌─groupUniqArray(x)─┐
│ [1,2,3,4] │
└───────────────────┘
Query
SELECT groupUniqArray(2)(x) FROM t;
Response
┌─groupUniqArray(2)(x)─┐
│ [1,2] │
└──────────────────────┘