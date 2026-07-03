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groupUniqArray

استُحدث في: v1.1.0 ينشئ مصفوفة من قيم الوسائط المختلفة. استهلاك الذاكرة لهذه الدالة مماثل لاستهلاك الدالة uniqExact. البنية
المعلمات
  • max_size — يقيّد حجم المصفوفة الناتجة بحيث لا يتجاوز max_size عنصرًا. groupUniqArray(1)(x) مكافئة لـ [any(x)]. UInt64
الوسائط
  • x — تعبير. Any
القيمة المعادة يعيد مصفوفة من القيم الفريدة. Array أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
باستخدام المعلمة max_size
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦