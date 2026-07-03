أُضيفت في: v1.1.0 تعيد مصفوفة تضم القيم الأكثر تكرارًا بشكل تقريبي وتكراراتها في العمود المحدد. وتُرتَّب المصفوفة الناتجة ترتيبًا تنازليًا وفق التكرار التقريبي للقيم (وليس وفق القيم نفسها). لا توفّر هذه الدالة نتيجة مضمونة. وفي بعض الحالات، قد تحدث أخطاء وقد تُرجع قيمًا متكررة ليست هي الأكثر تكرارًا. البنية
approx_top_k
الأسماء البديلة:
approx_top_k(N[, reserved])(column)
approx_top_count
المعلمات
N— عدد العناصر المطلوب إرجاعها. القيمة الافتراضية:
10. الحد الأقصى لقيمة
Nهو
65536.
UInt64
reserved— اختياري. يحدد عدد الخلايا المحجوزة للقيم. إذا كان
uniq(column) > reserved، فستكون النتيجة تقريبية. القيمة الافتراضية:
N * 3.
UInt64
column— اسم العمود المراد العثور على القيم الأكثر تكرارًا فيه.
String
Array
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
SELECT approx_top_k(2)(k)
FROM VALUES('k Char, w UInt64', ('y', 1), ('y', 1), ('x', 5), ('y', 1), ('z', 10));
راجع أيضًا
Response
┌─approx_top_k(2)(k)────┐
│ [('y',3,0),('x',1,0)] │
└───────────────────────┘