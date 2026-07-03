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approx_top_k

أُضيفت في: v1.1.0 تعيد مصفوفة تضم القيم الأكثر تكرارًا بشكل تقريبي وتكراراتها في العمود المحدد. وتُرتَّب المصفوفة الناتجة ترتيبًا تنازليًا وفق التكرار التقريبي للقيم (وليس وفق القيم نفسها). لا توفّر هذه الدالة نتيجة مضمونة. وفي بعض الحالات، قد تحدث أخطاء وقد تُرجع قيمًا متكررة ليست هي الأكثر تكرارًا. البنية
الأسماء البديلة: approx_top_count المعلمات
  • N — عدد العناصر المطلوب إرجاعها. القيمة الافتراضية: 10. الحد الأقصى لقيمة N هو 65536. UInt64
  • reserved — اختياري. يحدد عدد الخلايا المحجوزة للقيم. إذا كان uniq(column) > reserved، فستكون النتيجة تقريبية. القيمة الافتراضية: N * 3. UInt64
الوسيطات
  • column — اسم العمود المراد العثور على القيم الأكثر تكرارًا فيه. String
القيمة المُعادة يعيد مصفوفة تضم القيم الأكثر تكرارًا بشكل تقريبي مع عدد مرات تكرارها، مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب التكرار التقريبي. Array أمثلة مثال على الاستخدام
Query
Response
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦