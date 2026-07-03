يعيد مصفوفة تتضمن القيم الأكثر تكرارًا على نحو تقريبي وعدد مرات تكرار كلٍ منها في العمود المحدد.

أُضيفت في: v1.1.0

تعيد مصفوفة تضم القيم الأكثر تكرارًا بشكل تقريبي وتكراراتها في العمود المحدد. وتُرتَّب المصفوفة الناتجة ترتيبًا تنازليًا وفق التكرار التقريبي للقيم (وليس وفق القيم نفسها).

لا توفّر هذه الدالة نتيجة مضمونة. وفي بعض الحالات، قد تحدث أخطاء وقد تُرجع قيمًا متكررة ليست هي الأكثر تكرارًا.

البنية

approx_top_k(N[, reserved])(column)

الأسماء البديلة: approx_top_count

المعلمات

N — عدد العناصر المطلوب إرجاعها. القيمة الافتراضية: 10 . الحد الأقصى لقيمة N هو 65536 . UInt64

— عدد العناصر المطلوب إرجاعها. القيمة الافتراضية: . الحد الأقصى لقيمة هو . reserved — اختياري. يحدد عدد الخلايا المحجوزة للقيم. إذا كان uniq(column) > reserved ، فستكون النتيجة تقريبية. القيمة الافتراضية: N * 3 . UInt64

الوسيطات

column — اسم العمود المراد العثور على القيم الأكثر تكرارًا فيه. String

القيمة المُعادة

يعيد مصفوفة تضم القيم الأكثر تكرارًا بشكل تقريبي مع عدد مرات تكرارها، مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب التكرار التقريبي. Array

أمثلة

مثال على الاستخدام

Query SELECT approx_top_k( 2 )(k) FROM VALUES ( 'k Char, w UInt64' , ( 'y' , 1 ), ( 'y' , 1 ), ( 'x' , 5 ), ( 'y' , 1 ), ( 'z' , 10 ));

Response ┌─approx_top_k(2)(k)────┐ │ [('y',3,0),('x',1,0)] │ └───────────────────────┘

راجع أيضًا