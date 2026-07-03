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exponentialTimeDecayedSum

تم تقديمه في: v21.12.0 يعيد مجموع قيم المتوسط المتحرك المُنعَّم أسيًا لسلسلة زمنية عند الفهرس الزمني t. الصيغة
المعلمات
  • x — الفرق الزمني المطلوب لكي ينخفض وزن القيمة إلى 1/e. (U)Int* أو Float* أو Decimal
الوسائط القيمة المعادة يعيد مجموع قيم المتوسط المتحرك المُنعَّم أُسِّيًا عند النقطة الزمنية المحددة. Float64 أمثلة استخدام دالة النافذة مع تمثيل مرئي
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦