أُضيفت في: v1.1.0

تحسب قيمة quantile تقريبية لتسلسل من البيانات الرقمية باستخدام خوارزمية t-digest

يكون استهلاك الذاكرة log(n) ، حيث إن n هو عدد القيم. وتعتمد النتيجة على ترتيب تنفيذ الاستعلام، لذا فهي غير حتمية.

quantile . أداء هذه الدالة أقل من أداء quantile أو quantileTiming . ومن حيث نسبة حجم الحالة إلى الدقة، فهذه الدالة أفضل بكثير من

quantile* بمستويات مختلفة في استعلام واحد، لا تُدمج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة عند استخدام عدة دوالبمستويات مختلفة في استعلام واحد، لا تُدمج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles

الصيغة

quantileTDigest( level )(expr)

الأسماء البديلة: medianTDigest

المعلمات

level — اختياري. مستوى quantile. عدد ثابت من نوع الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق [0.01, 0.99] . القيمة الافتراضية: 0.5. عند level=0.5 تحسب الدالة الوسيط. Float*

الوسيطات

expr — تعبير على قيم العمود يُنتج أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime . (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime

القيمة المعادة

Date و DateTime ، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. quantile التقريبي للمستوى المحدد. بالنسبة إلى مُدخلات، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال. Float32 أو Date أو DateTime

أمثلة

حساب quantile باستخدام t-digest

Query SELECT quantileTDigest( number ) FROM numbers( 10 );

Response ┌─quantileTDigest(number)─┐ │ 4.5 │ └─────────────────────────┘

راجع أيضًا