أُضيفت في: v1.1.0 تحسب قيمة quantile تقريبية لتسلسل من البيانات الرقمية باستخدام خوارزمية t-digest. يكون استهلاك الذاكرة
quantileTDigest
log(n)، حيث إن
n هو عدد القيم. وتعتمد النتيجة على ترتيب تنفيذ الاستعلام، لذا فهي غير حتمية.
أداء هذه الدالة أقل من أداء
quantile أو
quantileTiming. ومن حيث نسبة حجم الحالة إلى الدقة، فهذه الدالة أفضل بكثير من
quantile.
عند استخدام عدة دوال
quantile* بمستويات مختلفة في استعلام واحد، لا تُدمج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة
quantiles.
الصيغة
الأسماء البديلة:
quantileTDigest(level)(expr)
medianTDigest
المعلمات
level— اختياري. مستوى quantile. عدد ثابت من نوع الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند
level=0.5تحسب الدالة الوسيط.
Float*
expr— تعبير على قيم العمود يُنتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTime.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
Date و
DateTime، يطابق تنسيق الإخراج تنسيق الإدخال.
Float32 أو
Date أو
DateTime
أمثلة
حساب quantile باستخدام t-digest
Query
SELECT quantileTDigest(number) FROM numbers(10);
راجع أيضًا
Response
┌─quantileTDigest(number)─┐
│ 4.5 │
└─────────────────────────┘