قُدِّمت في: v1.1.0 تحسب هذه الدالة، بالدقة المحددة، الكمّ لتسلسل من البيانات الرقمية وفقًا لوزن كل عنصر في التسلسل. تكون النتيجة حتمية (أي إنها لا تعتمد على ترتيب معالجة الاستعلام). وقد جرى تحسين هذه الدالة للعمل مع التسلسلات التي تصف توزيعات مثل أزمنة تحميل صفحات الويب أو أزمنة استجابة الواجهة الخلفية. عند استخدام عدة دوال
quantileTimingWeighted
quantile* بمستويات مختلفة في استعلام واحد، لا تُدمج حالاتها الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة
quantiles.
الدقة
يكون الحساب دقيقًا إذا:
- لا يتجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670.
- يتجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670، لكن زمن تحميل الصفحة يقل عن 1024ms.
عند حساب كمّيات زمن تحميل الصفحة، تكون هذه الدالة أكثر كفاءة ودقة من
quantile.
الصيغة
إذا لم تُمرَّر أي قيم إلى الدالة (عند استخدام
quantileTimingIf)، فستُعاد NaN. والغرض من ذلك هو التمييز بين هذه الحالات والحالات التي تكون نتيجتها صفرًا. راجع بند ORDER BY للاطلاع على ملاحظات حول فرز قيم
NaN.
الأسماء البديلة:
quantileTimingWeighted(level)(expr, weight)
medianTimingWeighted
المعلمات
level— اختياري. مستوى الكمّ. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند
level=0.5تحسب الدالة الوسيط.
Float*
expr— تعبير على قيم عمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو
Dateأو
DateTime. إذا مُرِّرت قيم سالبة إلى الدالة، فسيكون السلوك غير محدد. إذا كانت القيمة أكبر من 30,000 (زمن تحميل صفحة يزيد على 30 ثانية)، فيُفترض أنها 30,000.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
weight— عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. الوزن هو عدد مرات ظهور القيمة.
UInt*
Float32
أمثلة
حساب كمّ زمني موزون
Query
CREATE TABLE t (response_time UInt32, weight UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (68, 1), (104, 2), (112, 3), (126, 2), (138, 1), (162, 1);
SELECT quantileTimingWeighted(response_time, weight) FROM t;
Response
┌─quantileTimingWeighted(response_time, weight)─┐
│ 112 │
└───────────────────────────────────────────────┘