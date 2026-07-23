تحسب، وفقًا للدقة المحددة، كمّ لتسلسل من البيانات الرقمية بحسب وزن كل عنصر في التسلسل.

قُدِّمت في: v1.1.0

تحسب هذه الدالة، بالدقة المحددة، الكمّ لتسلسل من البيانات الرقمية وفقًا لوزن كل عنصر في التسلسل.

تكون النتيجة حتمية (أي إنها لا تعتمد على ترتيب معالجة الاستعلام). وقد جرى تحسين هذه الدالة للعمل مع التسلسلات التي تصف توزيعات مثل أزمنة تحميل صفحات الويب أو أزمنة استجابة الواجهة الخلفية.

quantile* بمستويات مختلفة في استعلام واحد، لا تُدمج حالاتها الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة عند استخدام عدة دوالبمستويات مختلفة في استعلام واحد، لا تُدمج حالاتها الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles

الدقة

يكون الحساب دقيقًا إذا:

لا يتجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670.

يتجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670، لكن زمن تحميل الصفحة يقل عن 1024ms.

وإلا، تُقرَّب نتيجة الحساب إلى أقرب مضاعف لـ 16 ms.

عند حساب كمّيات زمن تحميل الصفحة، تكون هذه الدالة أكثر كفاءة ودقة من quantile

quantileTimingIf )، فستُعاد NaN . إذا لم تُمرَّر أي قيم إلى الدالة (عند استخدام)، فستُعاد NaN . والغرض من ذلك هو التمييز بين هذه الحالات والحالات التي تكون نتيجتها صفرًا. راجع بند ORDER BY للاطلاع على ملاحظات حول فرز قيم

الصيغة

quantileTimingWeighted( level )(expr, weight )

الأسماء البديلة: medianTimingWeighted

المعلمات

level — اختياري. مستوى الكمّ. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق [0.01, 0.99] . القيمة الافتراضية: 0.5. عند level=0.5 تحسب الدالة الوسيط. Float*

الوسيطات

expr — تعبير على قيم عمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو Date أو DateTime . إذا مُرِّرت قيم سالبة إلى الدالة، فسيكون السلوك غير محدد. إذا كانت القيمة أكبر من 30,000 (زمن تحميل صفحة يزيد على 30 ثانية)، فيُفترض أنها 30,000. (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime

— تعبير على قيم عمود ينتج أنواع بيانات رقمية أو أو . إذا مُرِّرت قيم سالبة إلى الدالة، فسيكون السلوك غير محدد. إذا كانت القيمة أكبر من 30,000 (زمن تحميل صفحة يزيد على 30 ثانية)، فيُفترض أنها 30,000. أو أو أو weight — عمود يحتوي على أوزان عناصر التسلسل. الوزن هو عدد مرات ظهور القيمة. UInt*

القيمة المعادة

الكمّ عند المستوى المحدد. Float32

أمثلة

حساب كمّ زمني موزون

Query CREATE TABLE t (response_time UInt32, weight UInt32) ENGINE = Memory; INSERT INTO t VALUES ( 68 , 1 ), ( 104 , 2 ), ( 112 , 3 ), ( 126 , 2 ), ( 138 , 1 ), ( 162 , 1 ); SELECT quantileTimingWeighted(response_time, weight ) FROM t;