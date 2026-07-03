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groupBitAnd

أُضيف في: v1.1.0 يُطبّق عملية AND على مستوى البِتّات على مجموعة من الأرقام. الصيغة
الأسماء المستعارة: BIT_AND الوسائط
  • expr — تعبير من النوع (U)Int*. (U)Int*
القيمة المُعادة يُرجع قيمة من النوع (U)Int*. (U)Int* أمثلة مثال على العملية AND على مستوى البتات
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦