قُدِّم في: v20.1.0 يحسب عملية AND على عمود bitmap ويُرجع عدد عناصره. إذا أُضيف المُركِّب اللاحقي
groupBitmapAnd
-State، فإنه يُرجع كائن bitmap.
الصياغة
الوسيطات
groupBitmapAnd(expr)
groupBitmapAndState(expr)
expr— تعبير ينتج نوعًا من
AggregateFunction(groupBitmap, UInt*).
AggregateFunction(groupBitmap, UInt*)
UInt64، أو كائن
bitmap عند استخدام
-State.
UInt64
أمثلة
مثال على الاستخدام
Query
CREATE TABLE bitmap_column_expr_test2
(
tag_id String,
z AggregateFunction(groupBitmap, UInt32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tag_id;
INSERT INTO bitmap_column_expr_test2 VALUES ('tag1', bitmapBuild(cast([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] AS Array(UInt32))));
INSERT INTO bitmap_column_expr_test2 VALUES ('tag2', bitmapBuild(cast([6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] AS Array(UInt32))));
INSERT INTO bitmap_column_expr_test2 VALUES ('tag3', bitmapBuild(cast([2,4,6,8,10,12] AS Array(UInt32))));
SELECT groupBitmapAnd(z) FROM bitmap_column_expr_test2 WHERE like(tag_id, 'tag%');
استخدام المُعدِّل -State
Response
┌─groupBitmapAnd(z)─┐
│ 3 │
└───────────────────┘
Query
SELECT arraySort(bitmapToArray(groupBitmapAndState(z))) FROM bitmap_column_expr_test2 WHERE like(tag_id, 'tag%');
Response
┌─arraySort(bitmapToArray(groupBitmapAndState(z)))─┐
│ [6,8,10] │
└──────────────────────────────────────────────────┘