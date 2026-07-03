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exponentialTimeDecayedMax

أُضيفت في: v21.12.0 تعيد القيمة العظمى بين المتوسط المتحرك المملّس أسيًا المحسوب عند الفهرس t وقيمته عند t-1. الصياغة
المعلمات الوسائط القيمة المعادة تعيد أكبر قيمة للمتوسط المتحرك المرجّح المملّس أسيًا عند t وt-1. Float64 أمثلة استخدام دالة النافذة مع تمثيل مرئي
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦