يحسب قيمة الكوانتايل لتسلسل من البيانات الرقمية وفق الدقة المحددة.

أُضيف في: v1.1.0

تحسب هذه الدالة، باستخدام الدقة المحددة، الكوانتايل لتسلسل من القيم الرقمية.

النتيجة حتمية (أي إنها لا تعتمد على ترتيب معالجة الاستعلام). وقد جرى تحسين هذه الدالة للعمل مع التسلسلات التي تصف توزيعات مثل أزمنة تحميل صفحات الويب أو أزمنة استجابة الخدمات الخلفية.

quantile* بمستويات مختلفة ضمن استعلام واحد، لا تُدمج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة عند استخدام عدة دوالبمستويات مختلفة ضمن استعلام واحد، لا تُدمج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles

الدقة

يكون الحساب دقيقًا إذا:

لا يتجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670.

يتجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670، لكن زمن تحميل الصفحة أقل من 1024ms.

بخلاف ذلك، تُقرَّب نتيجة الحساب إلى أقرب مضاعف لـ 16 ms.

عند حساب كوانتايلات زمن تحميل الصفحة، تكون هذه الدالة أكثر كفاءة ودقة من quantile

quantileTimingIf )، فستُعاد NaN . إذا لم تُمرَّر أي قيم إلى الدالة (عند استخدام)، فستُعاد NaN . والغرض من ذلك هو التمييز بين هذه الحالات والحالات التي تكون نتيجتها صفرًا. راجع عبارة ORDER BY للاطلاع على ملاحظات حول فرز قيم

الصياغة

quantileTiming( level )(expr)

الأسماء البديلة: medianTiming

المعلمات

level — اختياري. مستوى الكوانتايل. عدد ثابت ذو فاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق [0.01, 0.99] . القيمة الافتراضية: 0.5. عند level=0.5 تحسب الدالة الوسيط. Float*

الوسائط

expr — تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية، أو Date أو DateTime . إذا مُرِّرت قيم سالبة إلى الدالة، يكون السلوك غير معرّف. وإذا كانت القيمة أكبر من 30,000 (زمن تحميل صفحة يزيد على 30 ثانية)، فيُفترض أنها 30,000. (U)Int* أو Float* أو Date أو DateTime

القيمة المعادة

quantileTimingIf )، فستُعاد القيمة NaN. والغرض من ذلك هو التمييز بين هذه الحالات والحالات التي تكون نتيجتها صفرًا. كوانتايل المستوى المحدد. إذا لم تُمرَّر أي قيم إلى الدالة (عند استخدام)، فستُعاد القيمة NaN. والغرض من ذلك هو التمييز بين هذه الحالات والحالات التي تكون نتيجتها صفرًا. Float32

أمثلة

حساب كوانتايل التوقيت

Query CREATE TABLE t (response_time UInt32) ENGINE = Memory; INSERT INTO t VALUES ( 72 ), ( 112 ), ( 126 ), ( 145 ), ( 104 ), ( 242 ), ( 313 ), ( 168 ), ( 108 ); SELECT quantileTiming(response_time) FROM t;

Response ┌─quantileTiming(response_time)─┐ │ 126 │ └───────────────────────────────┘

انظر أيضًا