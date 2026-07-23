أُضيف في: v1.1.0 تحسب هذه الدالة، باستخدام الدقة المحددة، الكوانتايل لتسلسل من القيم الرقمية. النتيجة حتمية (أي إنها لا تعتمد على ترتيب معالجة الاستعلام). وقد جرى تحسين هذه الدالة للعمل مع التسلسلات التي تصف توزيعات مثل أزمنة تحميل صفحات الويب أو أزمنة استجابة الخدمات الخلفية. عند استخدام عدة دوال
quantileTiming
quantile* بمستويات مختلفة ضمن استعلام واحد، لا تُدمج الحالات الداخلية (أي إن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يعمل به).
في هذه الحالة، استخدم الدالة
quantiles.
الدقة
يكون الحساب دقيقًا إذا:
- لا يتجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670.
- يتجاوز العدد الإجمالي للقيم 5670، لكن زمن تحميل الصفحة أقل من 1024ms.
عند حساب كوانتايلات زمن تحميل الصفحة، تكون هذه الدالة أكثر كفاءة ودقة من
quantile.
الصياغة
إذا لم تُمرَّر أي قيم إلى الدالة (عند استخدام
quantileTimingIf)، فستُعاد NaN. والغرض من ذلك هو التمييز بين هذه الحالات والحالات التي تكون نتيجتها صفرًا. راجع عبارة ORDER BY للاطلاع على ملاحظات حول فرز قيم
NaN.
الأسماء البديلة:
quantileTiming(level)(expr)
medianTiming
المعلمات
level— اختياري. مستوى الكوانتايل. عدد ثابت ذو فاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند
level=0.5تحسب الدالة الوسيط.
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية، أو
Dateأو
DateTime. إذا مُرِّرت قيم سالبة إلى الدالة، يكون السلوك غير معرّف. وإذا كانت القيمة أكبر من 30,000 (زمن تحميل صفحة يزيد على 30 ثانية)، فيُفترض أنها 30,000.
(U)Int*أو
Float*أو
Dateأو
DateTime
quantileTimingIf)، فستُعاد القيمة NaN. والغرض من ذلك هو التمييز بين هذه الحالات والحالات التي تكون نتيجتها صفرًا.
Float32
أمثلة
حساب كوانتايل التوقيت
Query
CREATE TABLE t (response_time UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (72), (112), (126), (145), (104), (242), (313), (168), (108);
SELECT quantileTiming(response_time) FROM t;
انظر أيضًا
Response
┌─quantileTiming(response_time)─┐
│ 126 │
└───────────────────────────────┘