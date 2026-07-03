Skip to main content

stddevSampStable

أُضيفت في: v1.1.0 النتيجة تساوي الجذر التربيعي لـ varSamp. وعلى خلاف stddevSamp، تستخدم هذه الدالة خوارزمية مستقرة عدديًا. وهي أبطأ، لكنها توفر خطأً حسابيًا أقل. البنية
الوسائط
  • x — القيم التي يُراد إيجاد الجذر التربيعي لتباين العينة لها. (U)Int* أو Float* أو Decimal*
القيمة المُعادة يعيد الجذر التربيعي لتباين العينة لـ x. Float64 أمثلة الاستخدام الأساسي
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦