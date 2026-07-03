أُضيفت في: v1.1.0 النتيجة تساوي الجذر التربيعي لـ varSamp. وعلى خلاف stddevSamp، تستخدم هذه الدالة خوارزمية مستقرة عدديًا. وهي أبطأ، لكنها توفر خطأً حسابيًا أقل. البنية
stddevSampStable
الوسائط القيمة المُعادة يعيد الجذر التربيعي لتباين العينة لـ
stddevSampStable(x)
x.
Float64
أمثلة
الاستخدام الأساسي
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_data;
CREATE TABLE test_data
(
population UInt8,
)
ENGINE = Log;
INSERT INTO test_data VALUES (3),(3),(3),(4),(4),(5),(5),(7),(11),(15);
SELECT
stddevSampStable(population)
FROM test_data;
Response
┌─stddevSampStable(population)─┐
│ 4 │
└──────────────────────────────┘