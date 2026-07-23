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corr

مُقدَّم في: v1.1.0 يحسب معامل ارتباط بيرسون: Σ(xxˉ)(yyˉ)Σ(xxˉ)2Σ(yyˉ)2\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{\sqrt{\Sigma{(x - \bar{x})^2} * \Sigma{(y - \bar{y})^2}}}
تستخدم هذه الدالة خوارزمية غير مستقرة عدديًا. إذا كنت بحاجة إلى الاستقرار العددي في الحسابات، فاستخدم الدالة corrStable. إنها أبطأ، غير أنها تُعطي نتائج أكثر دقة.
الصياغة
الوسائط القيمة المُعادة تُعيد معامل ارتباط بيرسون. Float64 أمثلة حساب الارتباط الأساسي
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦