corrمُقدَّم في: v1.1.0 يحسب معامل ارتباط بيرسون:
الصياغة
تستخدم هذه الدالة خوارزمية غير مستقرة عدديًا. إذا كنت بحاجة إلى الاستقرار العددي في الحسابات، فاستخدم الدالة
corrStable. إنها أبطأ، غير أنها تُعطي نتائج أكثر دقة.
الوسائط القيمة المُعادة تُعيد معامل ارتباط بيرسون.
corr(x, y)
Float64
أمثلة
حساب الارتباط الأساسي
Query
DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series
(
i UInt32,
x_value Float64,
y_value Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6, -4.4),(2, -9.6, 3),(3, -1.3, -4),(4, 5.3, 9.7),(5, 4.4, 0.037),(6, -8.6, -7.8),(7, 5.1, 9.3),(8, 7.9, -3.6),(9, -8.2, 0.62),(10, -3, 7.3);
SELECT corr(x_value, y_value)
FROM series
Response
┌─corr(x_value, y_value)─┐
│ 0.1730265755453256 │
└────────────────────────┘