يحسب كوانتايل تقريبيًا لتسلسل من البيانات الرقمية.

قُدِّمت في: v1.1.0

تحسب quantile تقريبيًا لتسلسل من البيانات الرقمية.

تستخدم هذه الدالة أخذ العينات بالخزان بحجم خزان يصل إلى 8192، إلى جانب مولّد أرقام عشوائية لأخذ العينات. والنتيجة غير حتمية. للحصول على quantile دقيق، استخدم الدالة quantileExact

quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي أن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه). في هذه الحالة، استخدم الدالة عند استخدام عدة دوالبمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي أن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه). في هذه الحالة، استخدم الدالة quantiles

لاحظ أنه بالنسبة إلى تسلسل رقمي فارغ، تُرجِع quantile القيمة NaN، لكن المتغيرات quantile* الخاصة بها تُرجِع إما NaN أو قيمة افتراضية لنوع التسلسل، وذلك حسب المتغير.

الصياغة

quantile( level )(expr)

الأسماء البديلة: median

المعلمات

level — اختياري. مستوى quantile. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة level ضمن النطاق [0.01, 0.99] . القيمة الافتراضية: 0.5. عند level=0.5 تحسب الدالة الوسيط. Float

الوسائط

expr — تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية، أو Date أو DateTime أو DateTime64 . (U)Int* أو Int128 أو UInt128 أو Int256 أو UInt256 أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64

القيمة المعادة

Float64 ، بينما تحتفظ وسائط Decimal و Date و DateTime و DateTime64 بتنسيق الإدخال الخاص بها. الـ quantile التقريبي للمستوى المحدد. تُنتج الوسائط الرقمية، بينما تحتفظ وسائطبتنسيق الإدخال الخاص بها. Float64 أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64

أمثلة

حساب quantile

Query CREATE TABLE t (val UInt32) ENGINE = Memory; INSERT INTO t VALUES ( 1 ), ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ); SELECT quantile(val) FROM t;

Response ┌─quantile(val)─┐ │ 1.5 │ └───────────────┘

انظر أيضًا