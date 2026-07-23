قُدِّمت في: v1.1.0 تحسب
quantile
quantile تقريبيًا لتسلسل من البيانات الرقمية.
تستخدم هذه الدالة أخذ العينات بالخزان بحجم خزان يصل إلى 8192، إلى جانب مولّد أرقام عشوائية لأخذ العينات.
والنتيجة غير حتمية.
للحصول على quantile دقيق، استخدم الدالة
quantileExact.
عند استخدام عدة دوال
quantile* بمستويات مختلفة في استعلام، لا تُدمَج الحالات الداخلية (أي أن الاستعلام يعمل بكفاءة أقل مما يمكن أن يكون عليه).
في هذه الحالة، استخدم الدالة
quantiles.
لاحظ أنه بالنسبة إلى تسلسل رقمي فارغ، تُرجِع
quantile القيمة NaN، لكن المتغيرات
quantile* الخاصة بها تُرجِع إما NaN أو قيمة افتراضية لنوع التسلسل، وذلك حسب المتغير.
الصياغة
الأسماء البديلة:
quantile(level)(expr)
median
المعلمات
level— اختياري. مستوى quantile. عدد ثابت بفاصلة عائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيمة
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99]. القيمة الافتراضية: 0.5. عند
level=0.5تحسب الدالة الوسيط.
Float
expr— تعبير على قيم العمود ينتج أنواع بيانات رقمية، أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Int128أو
UInt128أو
Int256أو
UInt256أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
Float64، بينما تحتفظ وسائط
Decimal و
Date و
DateTime و
DateTime64 بتنسيق الإدخال الخاص بها.
Float64 أو
Decimal* أو
Date أو
DateTime أو
DateTime64
أمثلة
حساب quantile
Query
CREATE TABLE t (val UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1), (1), (2), (3);
SELECT quantile(val) FROM t;
انظر أيضًا
Response
┌─quantile(val)─┐
│ 1.5 │
└───────────────┘