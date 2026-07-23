ظهرت في: v1.1.0

تحسب عدة quantiles تقريبية لتسلسل بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه.

تستخدم هذه الدالة أخذ العينات بالخزان بحجم خزان يصل إلى 8192، مع مولّد أرقام عشوائية لأخذ العينات. النتيجة غير حتمية.

يكون استخدام quantiles أكثر كفاءة من استدعاء عدة دوال quantile منفصلة عندما تحتاج إلى عدة قيم quantiles، إذ تُحسب جميع quantiles في مرور واحد على البيانات.

الصيغة

quantiles(level1, level2, ...)(expr)

المعاملات

level — مستويات quantiles. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم level ضمن النطاق [0.01, 0.99] . Float*

الوسيطات

expr — تعبير على قيم العمود ينتج عنه أنواع بيانات رقمية، أو Date أو DateTime أو DateTime64 . (U)Int* أو Int128 أو UInt128 أو Int256 أو UInt256 أو Float* أو Decimal* أو Date أو DateTime أو DateTime64

القيمة المُعادة

Float64 ، بينما تحتفظ وسيطات Decimal و Date و DateTime و DateTime64 بتنسيق الإدخال الخاص بها. مصفوفة من quantiles التقريبية للمستويات المحددة، وبالترتيب نفسه الذي حُدِّدت به هذه المستويات. تُنتِج الوسيطات الرقمية، بينما تحتفظ وسيطاتبتنسيق الإدخال الخاص بها. Array(Float64) أو Array(Decimal*) أو Array(Date) أو Array(DateTime) أو Array(DateTime64)

أمثلة

حساب عدة quantiles بكفاءة

Query CREATE TABLE t (val UInt32) ENGINE = Memory; INSERT INTO t VALUES ( 1 ), ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ), ( 8 ), ( 9 ), ( 10 ); SELECT quantiles( 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 , 0 . 9 )(val) FROM t;