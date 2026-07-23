ظهرت في: v1.1.0 تحسب عدة quantiles تقريبية لتسلسل بيانات رقمية عند مستويات مختلفة في الوقت نفسه. تستخدم هذه الدالة أخذ العينات بالخزان بحجم خزان يصل إلى 8192، مع مولّد أرقام عشوائية لأخذ العينات. النتيجة غير حتمية. يكون استخدام
quantiles
quantiles أكثر كفاءة من استدعاء عدة دوال
quantile منفصلة عندما تحتاج إلى عدة قيم quantiles، إذ تُحسب جميع quantiles في مرور واحد على البيانات.
الصيغة
المعاملات
quantiles(level1, level2, ...)(expr)
level— مستويات quantiles. عدد ثابت واحد أو أكثر من الأعداد ذات الفاصلة العائمة من 0 إلى 1. نوصي باستخدام قيم
levelضمن النطاق
[0.01, 0.99].
Float*
expr— تعبير على قيم العمود ينتج عنه أنواع بيانات رقمية، أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64.
(U)Int*أو
Int128أو
UInt128أو
Int256أو
UInt256أو
Float*أو
Decimal*أو
Dateأو
DateTimeأو
DateTime64
Float64، بينما تحتفظ وسيطات
Decimal و
Date و
DateTime و
DateTime64 بتنسيق الإدخال الخاص بها.
Array(Float64) أو
Array(Decimal*) أو
Array(Date) أو
Array(DateTime) أو
Array(DateTime64)
أمثلة
حساب عدة quantiles بكفاءة
Query
CREATE TABLE t (val UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10);
SELECT quantiles(0.25, 0.5, 0.75, 0.9)(val) FROM t;
Response
┌─quantiles(0.25, 0.5, 0.75, 0.9)(val)─┐
│ [3, 5.5, 8, 9.5] │
└──────────────────────────────────────┘